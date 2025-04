Leikmaður United birtir athyglisverða færslu eftir endurkomuna – Virtist skamma þá sem fóru snemma heim

Manchester United er komið áfram í Evrópudeildinni eftir ótrúlegan leik við Lyon frá Frakklandi á Old Trafford.

Venjulegum leiktíma lauk með 2-2 jafntefli eins og í Frakklandi og var viðureignin því framlengd.

Allt stefndi í að Lyon myndi vinna framlenginguna eftir að hafa komist í 4-2 þegar 12 mínútur voru eftir.

United gerði sér lítið fyrir og skoraði þrjú mörk á sjö mínútum og vann leikinn 5-4 á einhvern ótrúlegan hátt.

Joshua Zirkzee, leikmaður United, birti skemmtilega færslu á Instagram síðu sína í kvöld þar sem hann skammaði þá sem fóru af leiknum snemma og misstu af endurkomunni.

Hana má sjá hér.

📲 Joshua Zirkzee via Instagram!

“To all the fans who left when we were down. Have a listen to this” ❤️ pic.twitter.com/IK5H5lOyYE

— UtdTruthful (@Utdtruthful) April 17, 2025