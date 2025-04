Onana skipti um umboðsmann – Ætlaði fá launahækkun hjá United en þarf líklega að fara

Andre Onana markvörður Manchester United skipti um umboðsmann fyrir nokkrum mánuðum og ætlaði sér að fá betri samning hjá United.

Onana taldi sig eiga rétt á launahækkun en David Ornstein blaðamaður hjá The Athletic segir það ólíklegt.

Líklegra sé að þessi umboðsmaður sem Onana fór til þurfi að finna nýtt félag fyrir hann í sumar.

Ornstein sem er afar virtur blaðamaður telur að Onana eigi ekki framtíð hjá Manchester United í sumar.

Onana er á sínu öðru tímabili í marki United en hann var settur út úr hóp gegn Newcastle um helgina.

