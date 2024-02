Áfall fyrir United – Hojlund meiddur og verður frá næstu vikurnar

Manchester United hefur orðið fyrir miklu áfalli en framherjinn öflugi, Rasmus Hojlund er meiddur og spilar ekki næstu vikurnar.

„Hojlund er með vöðvameiðsli, hann verður frá í 2-3 vikur,“ segir Erik ten Hag í dag.

Hojlund hafði skorað í sex deildarleikjum í röð og skoraði bæði mörkin í sigri á Luton um síðustu helgi.

Hojlund verður því ekki leikfær gegn Fulham á morgun og missir af næstu tveimur til þremur leikjum.

United er því ekki með neinn framherja heilan heilsu en Anthony Martial er einnig meiddur.

#MUFC: “Rasmus Hojlund will miss Manchester United’s Premier League game against Fulham on Saturday due to a muscle injury, which is expected to keep him out for 2-3 weeks.”

February 23, 2024