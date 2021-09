Neville og Carragher í hörðum deilum – „Ronaldo er ekki sá besti í heimi“

Það var hart tekist á Sky Sports í gær þegar Gary Neville fór að ræða um Cristiano Ronaldo. Hann telur að Cristiano Ronaldo sé besti knattspyrnumaður allra tíma.

Deilur Neville og Carragher voru fljótast að snúast um það hvor væri betri, Ronaldo eða Lionel Messi.

„Ég held að þegar við tökum markametið í landsleikjum, titlana í Meistaradeildinni og hvernig hann skorar mörk á fjölbreyttan hátt. Þá er hann besti fótboltamaður allra tíma,“ sagði Neville.

🗣"Ronaldo is not the greatest player of all time."@GNev2 and @Carra23 debate who is the best player out of Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. pic.twitter.com/ozbY3V2vBa

— Football Daily (@footballdaily) September 13, 2021