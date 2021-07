Safnað fyrir þýsku stelpuna sem átti erfitt í stúkunni

Joel Hughes setti af stað söfnun og hefur nú safnað yfir 25 þúsund pundum fyrir unga stelpu frá Þýskalandi sem sást hágrátandi í stúkunni þegar Englendingar höfðu betur gegn Þjóðverjum í 16-liða úrslitum Evrópumótsins í knattspyrnu.

Hughes vildi sýna með þessu að það væru ekki allir Bretar hræðilegir eftir að litla stelpan var tekin fyrir á samfélagsmiðlum og gert stólpagrín að viðbrögðum hennar.

Þegar myndband af henni kom á skjáinn á Wembley þá var mikið klappað og fagnað í stúkunni þar sem hún sást grátandi og í miklu uppnámi.

Margir hafa tjáð sig um málið á Twitter og fordæmt hegðun enskra stuðningsmanna, þar á meðn Gary Lineker og Stan Collymore.

Show the world and our European friends and neighbours that the highly visible, and highly vocal negative minority in the UK do *not* represent us all. And that there is goodwill left.

— Joel Hughes (@Joel_Hughes) July 3, 2021