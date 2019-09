Goðsögn í miklum vandræðum í beinni útsendingu – Sjáðu atvikið

Það var mikið hlegið af goðsögninni Ashley Cole á dögunum er dregið var í riðla í Evrópudeildinni.

Cole ættu allir að kannast við en hann gerði garðinn frægan með Arsenal og síðar Chelsea.

Cole var fenginn til að bera fram nöfn liðanna í Evrópudeildinni og er það stundum ansi erfitt verkefni.

Hann var í miklum vandræðum með nöfn Rennes, Espanyol og Istanbul Basaksehir.

Cole kallaði Espanyol „Espana“ sem þótti ansi fyndið og var þá í erfiðleikum með önnur lið.

Þetta má sjá hér.

Ashley Cole was struggling to pronounce a few team names during the UEL draw today 😂pic.twitter.com/IOXvNLXyEN

— ODDSbible (@ODDSbible) 30 August 2019