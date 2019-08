Guðni sendir pillu á eiganda Bolton: „Tími til að þú breytir rétt“

Bolton Wanderers sem Íslendingar hafa góða tengingu við fer á hausinn í dag, nema eitthvað óvænt gerist. Félagið hefur síðustu ár glímt við mikil fjárhagsleg vandræði, vonir stóðu til að félagið yrði selt um helgina.

Það datt upp fyrir og nú hefur verið greint frá því að félagið fari á hausinn í dag, nema það takist að finna nýjan eiganda.

Bolton var fyrir tíu árum mjög stöðugt félag í ensku úrvalsdeildinni, Guðni Bergsson var lengi fyrirliði liðsins. Þá léku Grétar Rafn Steinsson, Heiðar Helguson, Eiður Smári Guðjohnsen og fleiri fyrir félagið.

Guðni lætur Ken Anderson, eiganda félagsins heyra það á Twitter í dag. ,Nú er tími til að þú breyt­ir rétt Ken And­er­son. Fé­lagið og fólkið í Bolt­on eiga betra skilið,“ skrifar Guðni.

Bolton hefur til 17:00 til að finna eiganda til að kaupa félagið og rétta skútuna við, annars verður sjoppunni lokað.

It is time to do the decent thing Ken Anderson and let the deal take place. The club and people of Bolton deserve better #TheBurndenAces #BWFC

— Guðni Bergsson (@gudnibergs) August 27, 2019