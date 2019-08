Sjáðu muninn á Wesley Sneijder – Lítur allt öðruvísi út

Wesley Sneijder gaf það út fyrr í þessum mánuði að hann væri búinn að leggja skóna á hilluna.

Sneijder er 35 ára gamall en hann var síðast á mála hjá liði Al-Gharafa í Katar og hefur tekið því rólega.

Í dag birtist stutt myndband af Sneijder þar sem má sjá að hann hefur fitnað gríðarlega á stuttum tíma.

Sneijder er í engu standi til að semja við nýtt félag og skórnir að öllum líkindum endanlega komnir upp í hillu.

Hollendingurinn lék með liðum á borð við Real Madrid, Inter Milan og Galatasaray á ferlinum.

Hér má sjá myndbandið.

Wesley Sneijder enjoying his retirement a bit too much pic.twitter.com/GbrDwqk19W

— Xav Salazar (@XavsFutbol) 25 August 2019