Stuðningsmenn Chelsea eru brjálaðir út í leikmann liðsins: ,,Hvað er að þér?“

David Luiz, miðvörður Chelsea er að reyna að komast til Arsenal ef marka má tíðindi dagsins.

Sky Spots greinir frá þessu en Arsenal er að leita sér að miðverði. Félagi hefur leitað mikið og skoðar þann kost að fá Luiz.

Luiz telur sig ekki vera öruggan með sæti í liði Chelsea undir stjórn Frank Lampard og reynir því að komast burt.

Félagaskiptaglugginn á Englandi lokar á morgun og eru stuðningsmenn Chelsea bálreiðir út í Luiz.

Brassinn krotaði undir nýjan samning fyrr á þessu ári en hefur nú tekið U-beygju og neitaði að æfa með félaginu í dag.

