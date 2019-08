Maguire betri en allir í loftinu

Manchester United hefur staðfest kaup sín á Harry Maguire frá Leicester. Hann skrifar undir sex ára samning, með möguleika á sjöunda árinu.

Maguire kostar United 80 milljónir punda, hann verður þar með dýrasti varnarmaður í sögu fótboltans.

Maguire er 26 ára gamall og hefur staðið sig vel með Leicester og enska landsliðinu.

Ole Gunnar Solskjær, stjóri Manchester United lagði mikla áherslu á að fá Maguire.

Á síðustu leiktíð vann Maguire 78 prósent af einvígum í loftinu, það er meira en allir. Það er þremur prósentum meira en Virgil van Dijk hjá Liverpool.

