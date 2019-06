Jóhann Berg í fámennum hópi sem gat sólað nýjustu stjörnu United

Crystal Palace hefur samþykkt 50 milljóna punda tilboð Manchester United í Aron Wan-Bisakka. Fjöldi miðla á Englandi greinir frá.

Wan-Bissaka fer í læknisskoðun hjá United á allra næstu dögum.

United greiðir 50 milljónir punda fyrir þennan 21 árs gamla bakvörð. Hannv verður fjórði dýrasti leikmaðurinn í sögu félagsins.

Það reyndist leikmönnum í ensku úrvalsdeildinni erfitt að fara framhjá Wan-Bissaka á síðustu leiktíð.

Jóhann Berg Guðmundsson, landsliðsmaður Íslands er í fámennum hópi yfir leikmenn sem tókst að fara framhjá bakverðinum, knáa.

Aaron Wan-Bissaka made more tackles (129) than any other Premier League defender in 2018-19; only these nine players dribbled past him:

Leroy Sané x 2

Stuart Armstrong

Felipe Anderson

Bernardo

Sadio Mané

Luciano Vietto

Son Heung-min

Ademola Lookman

Jóhann Berg Guðmundsson pic.twitter.com/jovyiVWbym

