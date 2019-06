Fíflið með burstann er ekki Benedikt: „Ætla ekkert að breyta um lögheimili eða fara í lýtaaðgerð“

Mevlüt Çavuşoğlu, ut­an­rík­is­ráðherra Tyrk­lands, er ósáttur með þá meðferð sem landsliðið í fótbolta, fékk í Leifsstöð í gær. Tyrkir komu til landsins í gær fyrir landsleik við Ísland, í undankeppni EM, sem fram fer á morgun.

Þeir þurftu að bíða lengi á flugvellinum, liðið flaug frá Konya og þurfti að fara vel yfir öll vegabréf og slíkt. Mbl segir að flugvölurinn í Konya sé ekki vottaður, því hafi þurft meira eftirlit en hefði liðið komið frá Istanbul. Þá eru Tyrkir reiðir eftir að þvottabursti birtist í Leifsstöð. Emre Belözoglu, reyndur leikmaður Tyrklands var að svara fréttamönnum, þegar „íslenskur“ maður mætti með þvottabursta og fór að spyrja Emre.

Benedikt Grétarsson, íþróttafréttamaður er sá maður sem fengið hefur flest skilaboð. Tyrkir héldu lengi vel að þetta væri Benedikt. „Ég vildi óska þess að ég væri 1.90 með fullt af hári,“ segir Benedikt léttur við Vísir.is.

The idiot with the brush is NOT me. I have nothing but respect for your players and your great nation.

— Benedikt Gretarsson (@bennigretars) June 9, 2019