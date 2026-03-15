Fékk matareitrun í typpið eftir ástarleik með eiginkonunni

Maðurinn, sem hefur ekki verið nafngreindur, skrifaði sig beint í læknisfræðibækur og það vegna mjög vandræðalegs máls.
Allt hófst þetta hjá honum með huggulegum fjölskyldumálsverði þar sem hrísgrjón voru á boðstólum. Því miður voru grjónin stútfull af bakteríunni Bacillus cereus en hún veldur klassískri matareitrun.
Fjölskyldan fékk öll uppköst og maðurinn gott betur en það. Í miðjum hremmingunum fengu hjónin þá hugmynd, eða öllu heldur langaði til, að stunda kynlíf.
Í skýrslu læknanna kemur fram að á meðan á hinum „kraftmiklu samförum“ stóð hafi kynfæri mannsins komist í snertingu við leifar af uppköstum eða saur frá konunni sem glímdi við matareitrun.
Við samfarir myndast smá áverkar á kynfærunum og þar með er allt galopið fyrir bakteríur. Í þessu tilfelli hafði það þær afleiðingar að maðurinn leitaði á slysadeild með bólginn, rauðan og sárum þakinn getnaðarlim.
Læknunum var að sjálfsögðu mjög brugðið því aldrei áður hafði Bacillus cereus valdið sýkingu í kynfærum. Bakterían heldur sig venjulega við að eyðileggja meltinguna.
Eftir eins mánaðar stífa sýklalyfjameðferð voru maðurinn og limurinn komnir í toppform á nýjan leik.