fbpx
Miðvikudagur 11.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum

Pressan
Miðvikudaginn 11. mars 2026 07:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Ég ætla að segja ykkur frá öllu því ógeðslegasta sem ég hef nokkurn tíma séð í flugvél,“ tilkynnti Charity Moore, sem starfað hefur sem flugfreyja í 11 ár í myndbandi sem hún birti á TikTok. „Ég byrja rólega, svo verður þetta smám saman viðbjóðslegra.“

Frá farþegum sem setja fætur sína berfætta á bakkaborðið, til ælu sem þekur nánast hvert horn í farþegarýminu, þar á meðal sætin, teppið, eldhúsið, veggina, salernin og vaskana.

Moore setur einnig ofan í við foreldra ungra barna.

„Að skipta á bleyju barnsins í sætinu,“ sagði hún. „Þið vitið að stundum fara óhreinindi úr bleyjunni á það sæti.“

„Það eru salerni með skiptiborðum fyrir börn,“ hélt Moore fram. „Það er sóðalegt að skipta á bleyju barnsins í sætinu. Vinsamlegast notið salernið og ég rétti ykkur líka sótthreinsandi klút svo þið getið þurrkað sætið. Ekki skipta á barninu í sætinu,“ endurtók hún.

@charityofsunshine Yall keep requesting this video so I made it. Pretty sure I’m de-influencing you to lately but whatever. Yall want to know the nasty stuff I’ve seen on board an aircraft. Spending 12 years of my life at 38,000 feet as a flight attendant I have seen some NASTY and DIABOLICAL things. Let’s get into it. I apologize before hand and get your hard bag ready. #flightattendant #travelhacks #traveltips #eeeyuck ♬ Coffe and Jazz – Baby thug

Moore endurtók síðan ráðleggingar flugþjóna sem hafa ráðlagt farþegum frá því að klæðast stuttbuxum, minipilsum eða öðrum klæðnaði sem hylur mann ekki allan vegna mikils bakteríumagns í flugvélasætum.

Hún hélt áfram að vara farþega við því ótrúlega magni af blóði, þvagi og öðrum líkamsvökvum sem reglulega fara um allt.

„Við sjáum farþega, sem eru að koma úr hinum ýmsu aðgerðum, með blóð á fötunum sínum og það lekur í gegn,“ sagði Moore. „Einu sinni var farþegi í flugi hjá mér þar sem vökvi lak úr afturenda hennar og í sætið. Þetta er ógeðslegt. Við þurftum að kalla á ræstingarfólk til að sótthreinsa sætið.“

Moore minnist einnig atviks þar sem eldri maður með þvaglát meig óvart í gegnum sætið sitt og ofan á tösku annars farþega. Vegna bleytunnar eyðilögðust raftæki sem voru í töskunni.

„Gæludýr deyja um borð. Sum þeirra missa hægðir og við getum ekki snúið vélinni við vegna dauðs gæludýrs. Svo dýrið byrjar að rotna og lykta illa. Það hefur gerst oftar en ég get talið.“

Moore lýkur svo myndskeiðinu með því að segja frá að hún hafi í eitt sinn farið á baðherbergi vélarinnar og „í vaskinum var notaður túrtappi.“

Við flugfarþega vill hún segja: „Þið eruð algjörir sóðar.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum
Pressan
Fyrir 1 klukkutíma
Moldríkir bræður í vondum málum
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Ný rannsókn: Svona geturðu hægt á öldrun líkamans
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Lýsir fjárhagslegu ofbeldi fyrrverandi – Kennir bankanum um að hluta og segir hann hafa getað stöðvað ofbeldið
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Loftsteinn gerði gat á húsþak í Þýskalandi
Pressan
Í gær
Vinsæl íhaldskona biður Trump að hafa hemil á stóryrtum þingmanni sínum – „Hann er að hræða fólk“
Pressan
Í gær
Læknaneminn hélt hann væri í öruggu skjóli til að fremja brot sín – Það reyndist hinn mesti misskilningur
Pressan
Í gær
Ekkja kennarans sem lést stígur fram og lýsir því sem hún vill að gerist

Mest lesið

Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman

Nýlegt

Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Nýir eigendur að Hamborgarafabrikkunni
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Náfrænka bæjarstjóra aftur hrakin frá störfum vegna óánægju – Fær nýja vinnu hjá bænum
Kristinn vill vita hvaða íslenska áhrifafólk er í tengslum við Ronald Lauder – Náinn bandamaður Trump og Netanyahu
Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi
Moka inn peningum með því að veðja á stríðsátökin
Meistaradeildin aukaatriði fyrir Tottenham
Svala segist standa með Hafdísi og sé sjálf þolandi sama manns
Pressan
Í gær
Maður fannst látinn í bifreið sinni – Fyrst grunaði lögreglu ekkert saknæmt en nú hefur eiginkonan verið handtekin
Pressan
Í gær

Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla

Kínverskir vísindamenn kynna rafhlöðu sem gæti tvöfaldað drægni rafbíla
Pressan
Í gær
Vinsæll kennari lést eftir að hrekkur nemenda fór úr böndunum
Pressan
Í gær
Sonurinn tekinn við: Sagður eiga milljarða og lúxuseignir um allan heim
Pressan
Í gær

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins

Gúgglaði Epstein klukkustund áður en lík hans fannst – Verslaði húsgögn frekar en að gæta kynferðisglæpamannsins
Pressan
Fyrir 2 dögum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum

Margir rafbílaeigendur gera þessi mistök í kuldanum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?

Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Saga Betty og Barney Hill skók heimsbyggðina – Hvað gerðist í raun og veru?
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta er nískasta fólkið samkvæmt stjörnumerkjunum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum

Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Pressan
Fyrir 2 dögum

Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum

Það hvernig þú drekkur kaffi afhjúpar lítt þekkta hlið á persónuleikanum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Elskar þú snjó? – Þá eiga þessi persónuleikaeinkenni líklegast við um þig
Pressan
Fyrir 2 dögum
Þetta getur gert kraftaverk fyrir líkamann
Pressan
Fyrir 2 dögum

Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn

Lengd göngutúrsins getur verið mikilvægari en skrefafjöldinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Óvæntar fréttir af sæðisgæðum karla
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hrollvekjandi frásagnir rússneskra hermanna – „Núllstilling“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sérfræðingur segir marga drekka kaffi á röngum tíma dagsins
Pressan
Fyrir 2 dögum

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits

Segja samhengi vera á milli nafns fólks og útlits
Pressan
Fyrir 2 dögum

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin

Ógnvekjandi ummæli heits stuðningsmanns Pútíns – Þessar borgir verða fyrstu skotmörkin
Pressan
Fyrir 3 dögum
Ugla fann sér spaugilegan samastað við hlið kökukrukku í hænulíki
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ætla ekki að skera undan birninum

Ætla ekki að skera undan birninum
Pressan
Fyrir 3 dögum
Öryggissérfræðingur segir að svona gerir þú farangurinn þinn minna aðlaðandi í augum þjófa
Pressan
Fyrir 3 dögum
Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?
Pressan
Fyrir 3 dögum

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 

Verður tekinn af lífi á fimmtudaginn en hefur þó engan myrt – „Ég ætti ekki að deyja fyrir eitthvað sem ég gerði ekki“ 
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?

Ráðgátan um prinsana í turninum – Hvað gerðist?
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim
Pressan
Fyrir 3 dögum
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið