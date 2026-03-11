Flugfreyja afhjúpar viðbjóðslegustu hegðunina sem hún hefur séð hjá farþegum

„Ég ætla að segja ykkur frá öllu því ógeðslegasta sem ég hef nokkurn tíma séð í flugvél,“ tilkynnti Charity Moore, sem starfað hefur sem flugfreyja í 11 ár í myndbandi sem hún birti á TikTok. „Ég byrja rólega, svo verður þetta smám saman viðbjóðslegra.“
Frá farþegum sem setja fætur sína berfætta á bakkaborðið, til ælu sem þekur nánast hvert horn í farþegarýminu, þar á meðal sætin, teppið, eldhúsið, veggina, salernin og vaskana.
Moore setur einnig ofan í við foreldra ungra barna.
„Að skipta á bleyju barnsins í sætinu,“ sagði hún. „Þið vitið að stundum fara óhreinindi úr bleyjunni á það sæti.“
„Það eru salerni með skiptiborðum fyrir börn,“ hélt Moore fram. „Það er sóðalegt að skipta á bleyju barnsins í sætinu. Vinsamlegast notið salernið og ég rétti ykkur líka sótthreinsandi klút svo þið getið þurrkað sætið. Ekki skipta á barninu í sætinu,“ endurtók hún.
Moore endurtók síðan ráðleggingar flugþjóna sem hafa ráðlagt farþegum frá því að klæðast stuttbuxum, minipilsum eða öðrum klæðnaði sem hylur mann ekki allan vegna mikils bakteríumagns í flugvélasætum.
Hún hélt áfram að vara farþega við því ótrúlega magni af blóði, þvagi og öðrum líkamsvökvum sem reglulega fara um allt.
„Við sjáum farþega, sem eru að koma úr hinum ýmsu aðgerðum, með blóð á fötunum sínum og það lekur í gegn,“ sagði Moore. „Einu sinni var farþegi í flugi hjá mér þar sem vökvi lak úr afturenda hennar og í sætið. Þetta er ógeðslegt. Við þurftum að kalla á ræstingarfólk til að sótthreinsa sætið.“
Moore minnist einnig atviks þar sem eldri maður með þvaglát meig óvart í gegnum sætið sitt og ofan á tösku annars farþega. Vegna bleytunnar eyðilögðust raftæki sem voru í töskunni.
„Gæludýr deyja um borð. Sum þeirra missa hægðir og við getum ekki snúið vélinni við vegna dauðs gæludýrs. Svo dýrið byrjar að rotna og lykta illa. Það hefur gerst oftar en ég get talið.“
Moore lýkur svo myndskeiðinu með því að segja frá að hún hafi í eitt sinn farið á baðherbergi vélarinnar og „í vaskinum var notaður túrtappi.“
Við flugfarþega vill hún segja: „Þið eruð algjörir sóðar.“