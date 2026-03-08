fbpx
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum

Sunnudaginn 8. mars 2026 19:30

Þessi uppfinning kemur sér vel enn þann dag í dag. Mynd/Pixabay

Það var á rigningardegi 1986 sem Jim Moylan, sem starfaði sem verkfræðingur hjá Ford bílaframleiðandanum, steig út úr bíl sínum við bandaríska bensínstöð. Hann ætlaði að kaupa bensín. Þegar hann ætlaði að setja slönguna í bensíntankinn áttaði hann sig á að bensínlokið var hinum megin á bílnum.

The Wall Street Journal skýrir frá þessu og segir að þetta hafi auðvitað verið leiðinleg staða en um leið eflaust eitthvað sem flestir ökumenn hafa einhvern tímann lent í.

En í stað þess að láta þetta pirra sig ákvað Moylan að leysa málið.

Þennan sama dag sendi hann tillögu til samstarfsfólks síns hjá Ford þar sem hann lagði til að einfalt merki, ör, yrði sett við bensínmerkið í mælaborðinu og að hún myndi sýna hvort bensínlokið væri hægra eða vinstra megin. Það myndi því duga að líta á mælaborðið til að sjá hvar bensínlokið væri.

Þetta var kannski ekki mikilvægasta málið þegar kom að bílahönnun en hjá Ford var þetta tekið alvarlega og þegar 1989 árgerðirnar fóru að renna út af færibandinu var búið að innleiða þetta í sumum tegundum bílaframleiðandans. Ekki leið á löngu þar til þetta var orðið „staðalbúnaður“ í öllum Fordbílum og aðrir bílaframleiðendur fylgdu síðan á eftir.

Moylan reyndi aldrei að fá einkarétt á uppfinningunni og gerði enga kröfu um greiðslu fyrir þetta.

Það var ekki fyrr en The Wall Street Journal fór að grafast fyrir um málið að það varð almennt kunnugt hvernig þessi snilldaruppfinning varð til. Moylan lést í desember síðastliðnum áttræður að aldri.

