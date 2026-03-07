fbpx
Laugardagur 07.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið

Pressan
Laugardaginn 7. mars 2026 18:30

Veip er óhollt.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Sól, strönd og stórbæjarlíf lokkar marga út fyrir landsteinana ár hvert. Það þarf auðvitað að taka eitt og annað með í ferðalagið, þar á meðal vegabréf og flugmiðana en sumt má alls ekki taka með því þungar refsingar geta legið við að koma til ákveðinna landa með ákveðna hluti.

Það sem er leyft hér heima og telst eðlilegt, getur verið algjör bannvara á áfangastaðnum. Við brotum á þessu getur fólk þurft að greiða sekt, missir ólöglega hlutinn og í versta falli getur það endað í fangelsi.

Eitt af því sem mjög mismunandi reglur gilda um eru rafrettur og tengdir hlutir. Unilad skýrir frá þessu.

Í Taílandi er algjörlega óheimilt að veipa og þungar refsingar liggja við að koma með veipvörur til landsins og það sama gildir um að vera með slíkar vörur í fórum sínum.

Í Singapúr er bannað að eiga og nota rafrettur.

Á Indlandi er engin miskunn sýnd og innflutningur eða notkun veipbúnaðar getur haft í för með sér sekt upp á sem nemur allt að 800.000 íslenskum krónum og eins árs fangelsi. Skiptir þá engu hvort nikótín er í búnaðinum.

Í Mexíkó er bannað að flytja veipbúnað inn sem og að selja slíkan búnað. Yfirvöld geta sektað brotlega um sem nemur allt að 1,5 milljónum íslenskra króna.

Í Hong Kong liggur allt að sjö ára fangelsi fyrir ólöglegan innflutning eða sölu á veipbúnaði.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 30 mínútum
Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Fór í skurðaðgerð eftir heilablóðfall og vaknaði upp með nýjan hreim
Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Er hættulegt að drekka sódavatn daglega?
Pressan
Fyrir 3 klukkutímum
Réttargeðlæknir með ótrúlega kenningu um Jeffrey Epstein – Gæti verið á lífi
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Ekki sjóða brokkolí í vatni – Þessi aðferð er miklu betri að sögn kokks
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Sálfræðingur hefur efasemdir um andlega heilsu Trump – „Við erum með mann með heilabilun“
Pressan
Fyrir 5 klukkutímum
Þessi matur kemur meltingunni í gang og vinnur gegn hægðatregðu
Pressan
Fyrir 6 klukkutímum
Fangavörður Epsteins gúgglaði hann rétt áður en lík hans fannst – Lagði líka dularfullar fjárhæðir í reiðufé inn á bankareikning sinn

Mest lesið

Hvað táknar það þegar maður gengur um með hendurnar fyrir aftan bak?
Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Simmi Vill byrjaður í nýrri vinnu
Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“

Nýlegt

Líf og útlit sjónvarpsstjörnunnar gjörbreytt – „Þegar þú giftist þá strengirðu heit“
Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Nýjar vendingar í eineltismálinu – Stúlkunni heitið vernd en forsprakkinn sýnir litla iðrun
„Þetta segir mér það að treysta ekki fólki nema ég gjörþekki það“
Arkitekt dauðans sendi yfir 500 skilaboð á Tinder – Vefleit sýnir viðurstyggilegt klám tengt pyntingum og nauðgunum
Málningarþjónusta stefndi viðskiptavin þegar hann neitaði að greiða tvöfalt það sem um var samið
Segist hafa hafnað stóru tilboði – Ætlar að velja rétt næst
Kokkur höfðar mál – Segist hafa þurft að vinna oft 16 tíma á dag og aldrei fengið yfirvinnu
Mætti fyrir dóm í gær – Grunaður um að hafa beitt konu ofbeldi
Heyrði áhugaverða sögu um stöðu Rúnars í Kaupmannahöfn – „Viljum að hann fari annað“
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Barnamorðingi látinn eftir að hann var barinn til óbóta í „skrímslasetrinu“ – Árásarmanninn var leiddur burt í járnum við mikinn fögnuð samfanga
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum

Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið

Pútín í mikilli klemmu – Gæti kostað hann lífið
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Þumalfingurinn getur sagt til um hugræna getu þína
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum
Myndband vakti skelfingu á netinu – „Mamma, pabbi, hjálpið mér“ – Vendingar eftir að líkamsleifar fundust
Pressan
Í gær

Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega

Blindur, með heilaskemmdir og deyr líklega fljótlega
Pressan
Í gær

Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir

Ferðamenn geta sætt sektum á vinsælum ferðamannastöðum – Þetta eru staðirnir
Pressan
Í gær
Húsið sem er glæpavettvangur alla daga – Enginn hefur verið ákærður
Pressan
Í gær

Dagmamma fékk þungan dóm eftir harmleik á heimili hennar

Dagmamma fékk þungan dóm eftir harmleik á heimili hennar
Pressan
Í gær
Beið þar til að móðir hans lést áður en hann afhjúpaði leyndarmálið um eitt frægasta sakamál Bandaríkjanna – Er D.B. Cooper fundinn?
Pressan
Í gær
Óskiljanlegur glæpur móður sem myrti syni sína og kveikti í heimilinu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrum herforingi sem hefur verið tengdur við rannsóknir á fljúgandi furðuhlutum er horfinn

Fyrrum herforingi sem hefur verið tengdur við rannsóknir á fljúgandi furðuhlutum er horfinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Bandaríkjamenn gerðu prófanir á óhugnanlegu vopni

Bandaríkjamenn gerðu prófanir á óhugnanlegu vopni
Pressan
Fyrir 2 dögum
Hrollvekjandi myndband úr lyftu vekur athygli
Pressan
Fyrir 2 dögum
Skelfileg atburðarás hófst þegar lögreglumaður stöðvaði hann í umferðareftirliti
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þekktur tannlæknir skotinn til bana af lögreglu – Missti öll tök eftir skilnað

Þekktur tannlæknir skotinn til bana af lögreglu – Missti öll tök eftir skilnað
Pressan
Fyrir 3 dögum
Fundu lík tveggja stúlkna í ferðatöskum- „Þetta er hræðilegt, skelfilegt“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sjónvarpsmamman glímir við dularfullan sjúkdóm sem gæti skert hreyfigetu hennar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Skammaði barn í miðju flugi: „Þoli ekki þegar fólk getur ekki alið upp börnin sín“
Pressan
Fyrir 3 dögum

TikTok-ásakanir um morð reyndust dýrkeyptar – Dæmd til að greiða yfir milljarð

TikTok-ásakanir um morð reyndust dýrkeyptar – Dæmd til að greiða yfir milljarð
Pressan
Fyrir 4 dögum

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan

Hillary Clinton fékk nóg og strunsaði út úr Epstein-yfirheyrslunni – Þetta var ástæðan
Pressan
Fyrir 4 dögum
Borgarstjóri í klípu eftir að hún tældi besta vin 16 ára sonar síns – Lét svo DoorDash skutla til sín neyðargetnaðarvörn
Pressan
Fyrir 4 dögum

American Idol-keppandi sagður hafa sviðsett harmleik til að leyna ódæðinu – Upptaka úr búkmyndavél vekur óhug

American Idol-keppandi sagður hafa sviðsett harmleik til að leyna ódæðinu – Upptaka úr búkmyndavél vekur óhug
Pressan
Fyrir 4 dögum
Sauð upp úr þegar viðskiptavinur mætti í Trump-peysu – Sjáðu myndbandið
Pressan
Fyrir 4 dögum
Útbrot á hálsi forsetans vekur áhyggjur – Læknir Trumps tjáir sig um málið
Pressan
Fyrir 4 dögum

Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar

Dularfull hola á golfvelli afhjúpaði 200 ára leyndarmál – Sjáðu myndirnar
Pressan
Fyrir 4 dögum

Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi

Teppti flugsalernið í 11 klukkustunda flugi fyrir furðulegt athæfi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ríkisstjóri Texas eyddi færslu um árásina á Íran eftir neyðarleg mistök
Pressan
Fyrir 4 dögum
Vopnabúr Írana dregur langt inn í Evrópu – Óttast að hryðjuverkahópar verði virkjaðir