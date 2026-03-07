Það getur kostað þig fangelsisdóm að taka nikótín með í fríið

Það sem er leyft hér heima og telst eðlilegt, getur verið algjör bannvara á áfangastaðnum. Við brotum á þessu getur fólk þurft að greiða sekt, missir ólöglega hlutinn og í versta falli getur það endað í fangelsi.
Eitt af því sem mjög mismunandi reglur gilda um eru rafrettur og tengdir hlutir. Unilad skýrir frá þessu.
Í Taílandi er algjörlega óheimilt að veipa og þungar refsingar liggja við að koma með veipvörur til landsins og það sama gildir um að vera með slíkar vörur í fórum sínum.
Í Singapúr er bannað að eiga og nota rafrettur.
Á Indlandi er engin miskunn sýnd og innflutningur eða notkun veipbúnaðar getur haft í för með sér sekt upp á sem nemur allt að 800.000 íslenskum krónum og eins árs fangelsi. Skiptir þá engu hvort nikótín er í búnaðinum.
Í Mexíkó er bannað að flytja veipbúnað inn sem og að selja slíkan búnað. Yfirvöld geta sektað brotlega um sem nemur allt að 1,5 milljónum íslenskra króna.
Í Hong Kong liggur allt að sjö ára fangelsi fyrir ólöglegan innflutning eða sölu á veipbúnaði.