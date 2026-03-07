Átti í ástarsambandi við 44 árum eldri mann – Hvað ætlaði hún sér?

Þau virtust ansi ólíkleg til að vera par nágrannarnir Jack Rains og Tina Williamson. 44 ára aldursmunur var á þeim, Jack var 83 ára og Tina 39 ára. Þrátt fyrir þennan mikla aldursmun tók Tina upp ástarsamband við hann og það ekki eingöngu til að stunda kynlíf, hún vildi gjarnan koma höndum yfir peningana hans.
Símtalið
Maður bíður spenntur eftir sumum símhringingum og minnist þeirra síðan með gleði. En svo eru það símtölin sem maður vill helst ekki fá en er útilokað að gleyma.
Það síðarnefnda á við um símtalið sem Gary Rains fékk laugardaginn 1.september 2007. Hann var í fríi í Flórída þegar síminn hringdi. Þau fáu orð sem voru sögð hinum megin breyttu lífi hans að eilífu.
Það var besti vinur hans heima í Murfreesborg í Tennessee sem hringdi. Þeir höfðu ákveðið að tala saman til að Gary gæti fengið helstu fréttirnar að heiman. En fréttirnar voru allt annað en góðar því vinurinn hringdi til að segja að faðir Gary, hinn 83 ára Jack Rain, hefði fundist myrtur á heimili sínu. Þessi fyrrum hermaður og lögreglumaður hafði verið skotinn til bana.
Þrátt fyrir að tæpir tveir áratugir séu liðnir síðan Gary fékk þetta skelfilega símtal, man hann eftir samtalinu eins og það hafi átt sér stað í gær.
Það var ekki mikið minna áfall sem Gary varð fyrir síðar þegar í ljós kom að ástkona föður hans, hin 39 ára Tina Williamson, hafði myrt Jack. Hún var nágranni Jack. Eiginmaður hennar vissi ekkert um ástarsambandið en nánustu ættingjar Jack vissu um það og voru allt annað en sáttir við það.
Bestu vinir
Tina var gift flutningabílstjóranum Ronald Williamson. Þegar hann var í langferðum átti hún góðar stundir með hinum aldna nágranna þeirra.
Jack var náinn vinur þeirra hjóna. Hjónin höfðu hjálpað honum mikið þegar eiginkona hans, Ruby, fékk elliglöp og flutti á elliheimili.
Jack borðaði kvöldmat heima hjá þeim nokkrum sinnum í viku og þau voru næstum alltaf saman öll þrjú um helgar.
Ronald vissi þó ekki að eiginkona hans lagði mikið á sig til að gera Jack glaðan og ánægðan eftir að Ruby flutti á elliheimilið.
En Tina vildi ekki sætta sig við að vera eingöngu vinur og hjásvæfa Jack, hún vildi einnig koma höndum yfir peningana hans. Jack var efnaður og Tina var reiðubúin til að gera allt, meira að segja myrða hann, til að komast yfir auð hans.
Mikið áfall
Það var snemma að morgni 1. september 2007 sem Tina hringdi í lögregluna í Murfreesboro og sagðist hafa fundið Jack látinn.
Hún sagðist hafa farið heim til Jack til að bjóða honum í kvöldmat því Ronald kæmi heim þennan dag eftir langa fjarveru. Hún sagði að Ronald og Jack væru góðir vinir og færu oft saman á uppboð og sýningar.
Þeir ætluðu að hennar sögn á vopnasýningu á sunnudeginum og hafði hún ætlað að bjóða Jack í mat svo þeir gætu skipulagt ferðina daginn eftir.
En þegar hún kom inn til Jack fann hún hann látinn við eldhúsborðið, hann var bara í nærbuxum og bol að hennar sögn.
Skotinn aftan frá
Krufning leiddi í ljós að Jack hafði verið skotinn nokkrum skotum í hnakkann. Morðið var framið á milli klukkan 11 og 12 á föstudeginum.
Á þessum tíma sá einn nágranninn Tinu koma út úr húsi Jack. Nágranninn hafði einnig séð Tinu og Jack koma heim saman hálf tíma áður.
Rannsókn lögreglunnar leiddi í ljós að morðinginn hafði leitað að verðmætum í húsinu og að margir hlutir höfðu verið teknir. Reynt hafði verið að opna peningaskáp á efri hæðinni en án árangurs.
Það var vitað að Jack hafði mikinn áhuga á skotvopnum og átti mörg en ekki eitt einast fannst í húsinu.
Svik eða hefnd
Fortíð Jack í lögreglunni gat auðvitað þýtt að hann hefði verið myrtur af glæpamanni sem hann hafði komið í fangelsi á sínum tíma.
En hann hafði látið af störfum mörgum árum áður og því þótti þetta ekki líklegt. En orðrómar voru á sveimi um að Jack hefði verið í sambandi við afbrotamenn og að hugsanlega hefðu þeir talið hann hafa hlunnfarið þá.
En lausnina á morðgátunni var að finna í nokkurra metra fjarlægð, hinum megin við limgerðið.
Ronald kom heim síðdegis á laugardeginum og brá mjög þegar hann sá fjölda lögreglubíla í götunni.
Hann og Tina voru kölluð í yfirheyrslu á sunnudeginum og var ekki annað að sjá en þeim væri báðum mjög brugðið vegna málsins.
Þau sögðu bæði að Jack hefði verið góður vinur þeirra og nágranni og að þau gætu ekki ímyndað sér hver hefði myrt hann. Tina sagði að Jack hefði nánast verið eins og faðir hennar.
En sannleikurinn var allt annar og engin furða að hún reyndi að leyna honum.
Tók greiðslu fyrir aðstoðina
Lögreglan komst fljótt að því að samband Tinu og Jack var mun nánara en hún hafði skýrt frá í fyrstu yfirheyrslunum.
Hún lenti í bílslysi nokkrum árum áður og meiddist á baki og varð að hætta að vinna. Jack aðstoðaði hana með því að lána henni bíl. En það gerði hann ekki af góðmennsku einni saman, því hann krafðist greiðslu fyrir og hún var í formi kynlífs þegar Ronald var í langferðum.
Jack var iðinn við að kaupa og selja gamla bíla og þénaði svolítið á því. Hann fékk lífeyri frá hernum og lögreglunni og var vel efnum búinn.
Eftir nokkurn tíma bauð hann Tinu að verða viðskiptafélagi hans og það hugnaðist henni vel.
Þau voru oft alein þegar Ronald var í langferðum. Ruby var á elliheimilinu og því var bílasalan fínt hobbí fyrir þau bæði og þau þénuðu vel á henni.
Gjörbreyttist
Lögreglunni varð fljótt ljóst að Jack og Tina höfðu átt í nánara sambandi en bara að stunda bílaviðskipti. Fjölskylda Jacks og vinir vissu að hann átti í kynferðislegu sambandi við Tinu og í kjölfar morðsins skýrðu margir lögreglunni frá þessu.
Fjölskylda hans sagði að hann hefði gjörbreyst eftir að hann tók upp samband við Tinu.
Rachel Farless, barnabarn hans, sagði að afi hennar hefði orðið lokaður, þögull og hefði lítið vilja hafa að gera með ættingja sína eftir að sambandið við Tinu hófst. Hún sagði að Tina hefði haft slæm áhrif á hann.
Nú beindust augu lögreglunnar að Tinu og margbreytilegum framburði hennar. Hún sagðist meðal annars hafa borðað morgunmat með honum föstudaginn 31. ágúst og hefði síðan farið í bankann þar sem hún þurfti að ganga frá skjölum vegna sölu á bíl.
Hún sagði að Jack hafi síðan ekið henni heim og hafi síðan ætlað að heimsækja eiginkonu sína á elliheimilið síðdegis. Hún sagðist hafa sent honum fjölda skilaboða síðdegis en hann hafi ekki svarað.
Hún sagðist síðan hafa farið heim til hans á laugardagsmorgninum og hafi þá fundið hann myrtan við eldhúsborðið.
Blóðugt skjal
Tina virtist vera sú sem sá Jack síðast á lífi. Ronald gat ekki verið morðinginn því hann var á ferð í flutningabíl sínum í mörg hundruð kílómetra fjarlægð þegar Jack var myrtur.
Fyrir framan Jack á eldhúsborðinu lá blað. Blóðblettir á því sýndu að annað blað hafði legið ofan á því.
Við leit heima hjá Tinu og Ronald fann lögreglan skjal með blóðblettum. Á því stóð að Jack hefði afsalað sér Mercedes Benz bifreið til Tinu en skjalið var ekki undirritað af honum.
Sérfræðingar komust að því að skjalið hefði legið ofan á blaðinu, sem fannst á eldhúsborðinu. Þess utan var því slegið föstu að blóðið á skjalinu væri úr Jack.
Tina var nú handtekin, grunuð um að hafa myrt Jack.
Vildi koma höndum yfir peningana
Tina hafði umboð til að leggja inn og taka út af bankareikningi Jack en rúmlega 100.000 dollarar voru inni á honum. Jack átti einnig um 250.000 dollara verðmæti í bílum.
Það virtist sem Tina hafi viljað koma höndum yfir þessa peninga.
Hjá bankanum fengust þær upplýsingar að Tina hefði reynt að taka 10.000 dollara út af reikningi Jack á mánudeginum eftir morðið og að hún hefði einnig reynt að taka 100.000 dollara út af öðrum reikningi. Hún gaf þá skýringu á þessu að hún hefði ætlað að borga nokkra bíla sem hún og Jack hefðu keypt nokkrum dögum áður en hann var myrtur. Bankinn neitaði að leyfa henni að taka þetta út.
Við leit heima hjá Tinu fann lögreglan marga muni í eigu Jack, meðal annars greiðslukortið hans og mörg af vopnunum hans.
Gögn úr síma Tinu sýndu að hún var nærri heimili sínu þegar Jack var myrtur en hún sagðist hafa verið í bænum Woodbury, sem er í rúmlega 30 km fjarlægð, þá.
Tómatsósa á fötunum
Betty Olson var vinkona Tinu. Hún sagði lögreglunni að Tina hafi hring í sig um hádegi á föstudeginum og beðið hana að aka sér í verslunarmiðstöð.
Betty varð við þessu. Á leiðinni tók hún eftir rauðum bletti á fatnaði Tinu. Hún spurði Tinu út í þetta og sagðist hún þá hafa sullað tómatsósu á sig. Betty fannst þetta líkjast blóði frekar en tómatsósu og fannst þetta allt of mikið til að þetta gæti verið tómatsósa.
Þegar Tina var spurð að því í yfirheyrslu hvort hún hefði átt í kynferðislegu sambandi við Jack, hló hún og sagði tilhugsunina eina „fáránlega og ógeðfellda“ og vísaði til aldurs hans.
En enn eitt sönnunargagnið kom fram á þessum tíma því DNA úr henni fannst í nærbuxum Jack.
Neitaði sök
Tina var ákærð fyrir morð af fyrstu gráðu. Hún neitaði sök en allt kom fyrir ekki því 2009 komst kviðdómur að þeirri niðurstöðu að hún hefði myrt Jack.
Hún var dæmd í ævilangt fangelsi og 20 ár til viðbótar fyrir gróft rán.
Ronald vissi ekki um framhjáhald Tinu og var ekki ákærður í málinu.
Tina afplánar dóminn í Debra K. Johnson fangelsinu í Nashville í Tennessee.
Hún mun örugglega deyja í fangelsinu því hún getur ekki sótt um reynslulausn fyrr en 2081 en þá verður hún 113 og má ganga að því næsta vísu að hún muni ekki ná þeim aldri.