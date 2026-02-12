fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Dæmdur í annað sinn fyrir að drepa manneskju

Pressan
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 21:30

Mohammad Heidarzadeh hefur tvisvar valdið dauða annarrar manneskju. Mynd: Sænska lögreglan.

Maður hefur verið dæmdur í lífstíðarfangelsi í Svíþjóð fyrir að verða konu, sem hann hafði átt í sambandi við, að bana. Þetta er þó ekki í fyrsta sinn sem maðurinn hlýtur dóm fyrir að eiga sök á dauða annarrar manneskju.

Maðurinn heitir Mohammad Heidarzadeh og er 38 ára gamall og fjallað er um mál hans í helstu fjölmiðlum Svíþjóðar í dag.

Í umfjöllun Aftonbladet kemur fram að í maí á síðasta ári var lögreglan kölluð að fjölbýlishúsi í Gautaborg.

Fyrir utan húsið sat 52 ára gömul kona en kærasti hennar, Heidarzadeh, bjó í húsinu. Tjáði hún lögreglumönnum að Heidarzadeh hefði beitt hana ofbeldi en þau hefðu átt í sambandi í nokkur ár, þó með hléum.

Konan sagði Heidarzadeh bæði hafa lamið hana og tekið hana kyrkingartaki með þeim afleiðingum að liðið hafi yfir hana.

Konan lést hins vegar átta dögum síðar á sjúkrahúsi af völdum heilablæðingar en læknar segja hana mega rekja til þess ofbeldis sem hún varð fyrir. Niðurstaða krufningar staðfesti þetta en dánarorsök var heilablæðing af völdum höfuðhöggs.

Í réttarhöldum leiddu saksóknarar einnig líkum að því að kyrkingin hefði átt sinn þátt í heilablæðingunni.

Heidarzadeh var þar með dæmdur fyrir morð en þar að auki var hann sakfelldur fyrir að hóta konunni. Vitni báru að hann hefði verið mjög stjórnsamur í hennar garð á meðan sambandi þeirra stóð. Hún hafði áður flúið í kvennaathvarf. Hún sagði lögreglunni að hann hefði beitt hana ofbeldi áður en þetta væri í fyrsta sinn sem hún tilkynnti það.

Í annað sinn

Mohammad Heidarzadeh hefur hins vegar áður hlotið dóm fyrir að bana annarri manneskju. Árið 2009 stakk hann karlmann með hnífi með þeim afleiðingum að maðurinn lést. Heidarzadeh var í kjölfarið dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir manndráp.

Þetta eru ekki eini ofbeldisverkin sem hann hefur framið en hann hlaut dóm fyrir að stinga fangavörð í hálsinn með penna.

Hann hafði dvalið um tíma á réttargeðdeild en var útskrifaður þaðan þremur mánuðum áður en hann myrti konuna. Á geðdeildinni var það metið svo að hann ætti við geðræn vandamál að stríða sem orsökuðu mikið hömluleysi.

Eftir morðið gekk hann hins vegar undir geðmat og niðurstaða þess var að það væru engin geðræn veikindi sem skýrðu morðið og að Heidarzadeh gerði sér vel grein fyrir afleiðingum gjörða sinna. Því var  niðurstaðan að dæma hann í lífstíðarfangelsi en ekki til vistunar á réttargeðdeild.

