Þriðjudagur 10.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Rifrildi feðgina um Donald Trump endaði með hryllilegum hætti

Pressan
Þriðjudaginn 10. febrúar 2026 21:30

Donald Trump. Mynd/Getty

Breskir fjölmiðlar hafa í dag fjallað um mál sem er til rannsóknar hjá dánardómstjóra þar í landi. Bresk kona á þrítugsaldri var skotin til bana af föður sínum á heimili hans í Texas í Bandaríkjunum en skömmu áður höfðu þau rifist heiftarlega um Donald Trump forseta Bandaríkjanna.

Lucy Harrison var 23 ára þegar hún lést. Hún var frá bænum Warrington í Cheshire-héraði í norðvesturhluta Englands. Faðir hennar Kris Harrison flutti til Bandaríkjanna þegar hún var á barnsaldri. Lucy heimsótti Kris á heimili hans í úthverfi Dallas í Texas í janúar á síðasta ári skömmu áður en Trump tók við forsetaembættinu á ný. Með henni í för var kærasti hennar Sam Littler.

Yfirvöld í Bandaríkjunum ákváðu að ákæra Kris Harrison ekki fyrir að verða valdur að dauða dóttur sinnar.

Lucy Harrison og Kris Harrison þegar allt lék í lyndi. Mynd: Skjáskot/Youtube.

Littler segir að Lucy hafi oft tekið því illa þegar faðir hennar fór að tala um byssueign sína. Kris hefur átt við áfengisvandamál að stríða og mun hafa drukkið hálfan lítra af hvítvíni daginn örlagaríka.

Littler segir að á meðan rifrildinu um Trump stóð hafi Lucy spurt föður sinn hvernig honum þætti af hún væri ein af þeim konum sem hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu Trump. Faðir hennar hafi svarað því til að hann myndi ekki taka því sérstaklega illa þar sem hann ætti tvær aðrar dætur sem byggju báðar hjá honum. Við þessi orð hafi Lucy komist í verulegt uppnám og strunsað burt.

Sýna byssuna

Umræddan dag átti kærustuparið pantað flugfar aftur til Bretlands. Einhver tími leið frá því að rifrildinu lauk og þar til að Kris kom að dóttur sinni og leiddi hana inn í svefnherbergi sitt. Á þessum tímapunkti var hálf klukkustund þar til parið átti að leggja af stað á flugvöllinn. Littler segir að um 15 sekúndum eftir að feðginin hafi farið inn í herbergið hafi heyrst hár hvellur og Kris hafi hrópað hástöfum eftir því að eiginkona hans kæmi.

Littler segist hafa hlaupið inn og séð Lucy liggja í blóði sínu á gólfinu og föður hennar æpa eitthvað sem hann skildi ekki.

Kris Harrison segist ekki skilja hvað gerðist. Hann hafi aðeins ætlað að sýna dóttur sinni skammbyssuna sem hann átti og neitar því að þau hafi áður deilt um byssueign hans. Hann segist ekki muna hvort hann hafi verið með fingur á gikk byssunnar.

Hann segist hafa drukkið áfengi umræddan dag af því hann verið sorgmæddur yfir því að Lucy væri að fara. Lögreglumaður sem kom á vettvang segist hafa fundið áfengislykt af Kris.

Móðir Lucy, Jane Coates, segir hana hafa verið ástríðufulla og ekki verið feimna við að rökræða það sem skipti hana máli. Kris segist axla ábyrgð á gjörðum sínum og þær muni fylgja honum til æviloka.

Niðurstöður dánardómstjórans munu liggja fyrir á morgun en rannsóknir af þessu tagi í Bretlandi eru fyrst og fremst hugsaðar til þess að komast að því hvað gerðist en ekki skera úr um sekt eða sakleysi í líkingu við það sem gert er í sakamálum.

