Þriðjudagur 10.febrúar 2026

Plataði hóp ófrískra kvenna til að sýna á sér brjóstin

Pressan
Mánudaginn 9. febrúar 2026 21:30

Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki með beinum hætti.

Hópur kvenna í sænskum Facebook-hópi fyrir ófrískar konur varð fyrir því að svikahrappur gabbaði hluta þeirra til að senda sér myndir af berum brjóstum sínum en viðkomandi sagðist ætla að nota myndirnar í vísindalegri rannsókn. Lagði svikahrappurinn töluvert á sig til að ávinna sér traust kvennanna.

Alls hafði svikahrappurinn samband við alls um 30 konur og sumar þeirra féllu fyrir svikunum og sendu myndir af meðal annars brjóstum sínum.

Aftonbladet fjallar um málið.

Svikahrappurinn fékk inngöngu í hópinn á fölskum forsendum. Hann sagðist vera ófrísk kona og kallaði sig ýmist Molly eða My og ávann sér traust kvennanna með því að deila með þeim persónulegum frásögnum af skólagöngu sinni og eigin barneignum.

Emilia heitir ein af konunum. Hún er 22 ára og segir svikahrappinn hafa verið afar sannfærandi og litlu hafi munað að hún hefði látið blekkjast.

Svikahrappurinn bauð konunum gjafakort að andvirði 1.500 sænskra króna (um 20.400 íslenskar krónur) í verslun sem selur vörur fyrir ungbörn, sem greiðslu fyrir þátttökuna í rannsókninni. Bjó hann til falska auglýsingu þar sem fram kom að um væri að ræða rannsókn á breytingum sem verði á líkömum kvenna á meðgöngu. Lét hann líta út fyrir að rannsóknin væri á vegum raunverulegrar rannsóknastofnunar í Svíþjóð, Födelsefonden, sem sérhæfir sig í rannsóknum á óléttum konum og barnsfæðingum og styður einnig við slíkar rannsóknir á vegum annarra.

Ein af okkur

Emilia segir að iðulega hafi svikahrappurinn beint sömu nálgun við allar konurnar. Ef þær sýndu áhuga á að taka þátt í rannsókninni þrýsti hann fljótlega á þær að senda myndir en stillti sig ef konurnar sýndu ekki áhuga.

Önnur kona sem Aftonbladet ræddi við er 25 ára gömul. Hún segir svikahrappinn hafa verið mjög sannfærandi og hún hafi þess vegna talið að um væri að ræða konu sem væri ein af þeim. Hún lét það upphaflega vera að skoða Facebook-prófíl svikahrappsins.

Konan vildi þiggja boðið, um að taka þátt í rannsókninni gegn því að fá gjafakort, og sendi póst á netfang sem hún taldi tilheyra Födelsefonden. Henni brá hins vegar þegar hún fékk svar til baka og var spurð meðal annars hvort hún hefði nokkuð á móti því að senda reglulega myndir af maga sínum og brjóstum. Þegar hún hafi spurt hver tilgangurinn væri með því hafi hún fengið svar sem hún taldi ófullnægjandi. Hún hafi rætt þetta við manneskjuna sem kallaði sig Molly og þær báðar verið sammála um að þetta væri einum of og samþykkt að taka ekki þátt.

Blokkaði

Samskiptin við Molly héldu hins vegar áfram og taldi konan sig enn vera að spjalla við indæla konu sem væri ófrísk eins og hún.

Skyndilega hafi Molly hins vegar tjáð henni að hún hefði sent myndir af brjóstum sínum til að fá gjafakortið og svo strax í kjölfarið blokkað hana. Konan segir að þá fyrst hafi viðvörunarbjöllurnar byrjað að hringja. Henni hafi þótt þetta vera stórundarleg framkoma og farið að kanna Facebook-reikninginn á bak við Molly nánar og komist þá að því að hann hafi verið tengdur karlmannsnafni. Konan leitaði síðan að upplýsingum um rannsóknina en fann engar og hafði þá samband við Födelsefonden sem kannaðist ekkert við hina meintu rannsókn.

Sara segist þá hafa verið gripin miklum ótta þegar hún áttaði sig á hver tilgangur manneskjunnar var og lét strax allan hópinn vita.

Að minnsta kosti tvær konur í hópnum féllu hins vegar í gildruna og sendu myndir af þessu tagi og ætla að leggja fram kæru. Talið er þó að fleiri hafi sent svikahrappnum viðkvæmar myndir af þessu tagi.

Emilia bendir á að hún skilji konurnar enda margir sem þurfa á peningum að halda ekki síst þegar barn er á leiðinni. Málið allt sé skelfilegt og konur í nógu viðkvæmri stöðu fyrir, sérstaklega þegar þær gangi með barn. Emilia segist hafa samviskubit en hún sem ein af stjórnendum Facebook-hópsins samþykkti inngöngubeiðni svikahrappsins. Framvegis verði öryggisreglur hópsins hertar. Aðgangar þeirra sem sæki um inngöngu verði skoðaðir betur og af fleirum og yngri prófílar en tveggja ára fái ekki samþykki.

Hópur af þessu tagi eigi að vera öruggur fyrir óléttar konur þar sem sé hægt að ræða málin og það sem fylgi barneignum, án þess að þurfa óttast ókunna karlmenn sem hafi illt í hyggju.

Ferðu í sturtu oftar en einu sinni á dag?

Eiginkona Chomskys svarar fyrir Epstein-skjölin og útskýrir vinskap þeirra- „Þetta voru alvarleg mistök og dómgreindarbrestur“

Segir að þessir drykkir geti aukið líkurnar á elliglöpum

Bjóða upp á bollu sem kostar 9.500 krónur – „Guð minn góður. Heimskulegra verður það ekki“

Segja svefnskort geta skaðað hjartað meira en reykingar

Þessi vanmetna hreyfing hefur að sögn góð áhrif á taugafrumurnar

Segir þú já eingöngu til að gera öðrum til geðs?

Vísindamenn vara við tveimur veirum sem gætu valdið næsta heimsfaraldri

Næringarfræðingur borðaði eitt epli á dag í eina viku – Svona brást líkaminn við

Sefur þú of mikið? – Það er ekki gott fyrir heilann

Sumum liggur alltaf hátt rómur – Þetta segir það um viðkomandi

Hversu oft þarf að þvo handklæði til að halda þeim hreinum og mjúkum?

