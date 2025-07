Pólskipti segulpólanna gætu hafa gert út af við Neanderdalsmenn

Fyrir um 42.000 árum skiptu segulpólar jarðarinnar um stað. Það varð til þess að segulsvið jarðarinnar varð óvirkt um hríð. Þetta gæti hafa valdið því að ákveðnar breytingar urðu á umhverfinu, sólstormum og útdauða Neanderdalsmanna.

Segulsvið jarðarinnar verndar okkur gegn sólvindum, sem samanstanda af hlöðnum rafögnum og geislum, sem koma frá sólinni. En segulsviðið er ekki stöðugt hvað varðar styrkleika og stefnu og geta segulpólarnir skipt um stað. CNN skýrði frá þessu.

Fyrir um 42.000 árum átti svokallaður Laschamp Excursion atburður sér stað en þá skiptu pólarnir um stað í um 800 ár og fóru síðan aftur á sinn gamla stað. Vísindamenn hafa fram að þessu ekki getað sagt til með fullri vissu hvaða áhrif þetta hafði.

Nú segir hópur vísindamanna frá Sydney‘s University of New South Wales og frá The South Australian Museum að pólskiptin samhliða sólvindum gæti hafa hrundið af stað miklum breytingum á náttúrunni, loftslagsbreytingum, sem leiddu til fjöldaútdauða. Vísindamennirnir rannsökuðu árhringi fornra kauri trjáa sem fundust á Nýja-Sjálandi. Þau höfðu varðveist í jarðlögum í rúmlega 40.000 ár. Með þessu gátu þeir búið til yfirlit yfir breytingar á loftslaginu.

Þeir komust að því að pólskiptin hafi orsakað loftslagsbreytingar. Jöklar og ísbreiður breiddu úr sér í Norður-Ameríku og breytingar á helstu vindabeltum og hitabeltisstormakerfum tengdust einnig pólskiptunum. Segulsvið jarðar hvarf einnig og í kjölfarið dundu agnir utan úr geimnum á jörðinni. Vísindamennirnir segja að þessi atburðir geti skýrt margar af ráðgátunum varðandi þróun lífs hér á jörðinni, þar á meðal útdauða Neanderdalsmanna.