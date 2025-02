Hverjar geta afleiðingarnar orðið ef 2024 YR4 lendir í árekstri við jörðina? – Þetta vitum við núna

Sky News tók saman það sem vitað er um loftsteininn og hugsanlegan árekstur hans við jörðina, þar á meðal hvaða afleiðingar sá árekstur mun hafa.

Í kjölfar þess að loftsteinninn uppgötvaðist í desember síðastliðnum voru eftirlits- og viðvörunarkerfi geimferðastofnana virkjuð vegna möguleikans á að hann lendi í árekstri við jörðina.

Í upphafi var talið að 1,2% líkur væru á árekstri en ekki leið á löngu þar til líkurnar voru hækkaðar í 2,3%. Það eru auðvitað ekki miklar líkur þannig séð en rétt er að hafa í huga að aðeins einu sinni áður hefur hættan á árekstri loftsteins við jörðina verið metin meiri.

Hvenær gæti áreksturinn orðið og hvar?

Ef til áreksturs kemur, þá er talið að hann verði klukkan 13.02, að íslenskum tíma, þann 22. desember 2032. Þessi tímasetning mun væntanlega breytast í samræmi við nákvæmari útreikninga á braut loftsteinsins.

NASA segir að loftsteinninn muni væntanlega skella á jörðinni frá svæði sem telur austurhluta Kyrrahafs, norðurhluta Suður-Ameríku, Atlantshaf, Afríku, Rauðahafið og sunnanverða Asíu.

Það sem er vitað um loftsteininn

Talið er að 2024 YR4 sé á milli 40 og 90 metrar í ummál. Hann er líklega frekar úr steinum en harðari efnum á borð við járn. Þetta getur skipt miklu máli því þetta þýðir að hann getur brotnað upp í minni hluta þegar hann kemur inn í gufuhvolf jarðarinnar að sögn Luca Conversi, hjá Evrópsku geimferðastofnuninni ESA.

