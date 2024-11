Norður-kóresku hermennirnir í Rússlandi fengu loks óheftan aðgang að netinu – með fyrirsjáanlegum afleiðingum

Norður Kórea hefur sent þúsundir hermanna sinna til Rússlands til að aðstoða þá í stríði þeirra gegn Úkraínu.

Fréttamiðlar greina nú frá því að óvænt vandamál hafi komið upp meðal norður-kóresku hermannanna. Þeir hafi nú í fyrsta sinn fengið óheftan aðgang að Internetinu og þar með uppgötvað klám.

Dálkahöfundur Financial Times, Gideon Rachman greindi frá því á dögunum að hermennirnir væru að hámhorfa á klám á herstöðvunum. Þeir hafi aldrei fengið þetta óheft aðgengi að netinu áður. Vísaði dálkahöfundurinn til áreiðanlegra heimilda.

A usually reliable source tells me that the North Korean soldiers who have deployed to Russia have never had unfettered access to the internet before. As a result, they are gorging on pornography.

— Gideon Rachman (@gideonrachman) November 5, 2024