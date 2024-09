Ísraelsmenn segja fólki að forða sér – árásir yfirvofandi

Allt er á suðupunkti í samskiptum Ísraels og Líbanons en um helgina skutu liðsmenn Hisbollah eldflaugum á Ísrael og náðu einhverjar þeirra nokkuð djúpt inn í landið, til dæmis til borgarinnar Haifa.

Ísraelsmenn hafa svarað í sömu mynt og berast fréttir af því nú í morgunsárið að umfangsmiklar árásir séu yfirvofandi til viðbótar við árásir sem framkvæmdar voru í gærkvöldi og í nótt. Segir varnarmálaráðherra Ísraels, Yoav Gallant, að markmiðið sé að koma í veg fyrir að Hisbollah skjóti fleiri eldflaugum á Ísrael.

Right NOW ⚠️ israel is targeting civilians in lebanon. Lebanon is targeting the airbase where these bombs are coming from pic.twitter.com/viVXvFX3jz

— Syrian Girl 🇸🇾 (@Partisangirl) September 23, 2024