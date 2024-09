Það galnasta sem Trump sagði í nótt að mati netverja – „Það sturlaðasta sem ég hef nokkurn tímann heyrt í kappræðum“

Flestum er ljóst að eitt helsta stefnumál Donald Trump fyrir forsetakosningarnar í nóvember er að herða tökin í innflytjendamálum. Hann vill stöðva flæði ólöglegra innflytjenda, standa fyrir fjöldabrottvísunum og eins vill hann herða tökin í utanríkisstefnu landsins.

Trump mætti Kalama Harris, frambjóðanda demókrata, í kappræðum í nótt. Þar fór hann mikinn en ein fullyrðingin sem hann kom með um mótframbjóðanda sinn þykir þó hafa staðið upp úr sem það galnasta sem fram kom í kappræðunum. Trump var að gagnrýna Harris fyrir stuðning hennar við kynstaðfestandi meðferð fyrir trans fólk sem og stefnu hennar í innflytjenda- og fangelsismálum. Útkoman var fullyrðing þar sem öllu var blandað saman í fullkominni sturlun.

„Núna vill hún gera trans aðgerðir á ólöglegum innflytjendum sem sitja í fangelsi,“ sagði Trump, en hann notaði enska orðið „alien“ sem getur bæði verið notað fyrir ólöglega innflytjendur sem og um geimverur.

Þessi setning setti netið á hliðina.

In case you’re looking for the transgender surgeries on illegal aliens in prisons clip pic.twitter.com/RCXQ39JiUQ

TRANSGENDER OPERATIONS ON ILLEGAL ALIENS IN PRISON what the fuck is this dipshit gibbering about

My takeaways from tonight’s presidential debate:

1. They’re eating the dogs

2. He has a concept of a plan

3. China

4. They’re performing transgender surgery on illegal aliens in prison

Man once she got him all good and pissed he went off the fucking rails

— EdgarAlanBro (@EdgarAlanBro724) September 11, 2024