Börnin öskruðu og strandgestir vissu ekki hvaðan á þá stóð veðrið

Átti atvikið sér stað á Misquamicut-ströndinni þegar fjöldi strandgesta var að njóta veðurblíðunnar og busla í sjónum.

Í frétt New York Post kemur fram að viðbrögð fólks hafi verið allskonar og var börnum á ströndinni kannski sérstaklega brugðið. Einhverjir yfirgáfu ströndina á meðan aðrir brostu og fylgdust með flugunum fljúga yfir og í kringum fólk.

Drekaflugur, sem eru stórar og nokkuð tignarlegar, ferðast gjarnan í stórum hópum yfir sumartímann á meðan á mökunartímabili stendur. Geta hóparnir talið milljónir flugna og eru dæmi þess að ratsjárstöðvar hafi numið ferðir þeirra.

Þær nærast einkum á moskítóflugum og eru meinlausar fyrir mannfólkið.

Would you stay or go? ⛱️🤔⁉️ Dragonflies swarmed a busy Rhode Island beach on Saturday — you can hear children screaming as they flew past. https://t.co/xSc1cvImf9 pic.twitter.com/KnhPNf3UUI

— WCVB-TV Boston (@WCVB) July 28, 2024