Óhugnanlegt myndband: Reyndi að ræna bikiníklæddum kaffibarþjóni

Maður var handtekinn grunaður um tilraun til mannráns á þriðjudaginn eftir að lögreglan í Washington birti óhugnanlegt myndband sem sýndi karlmann reyna að draga kaffibarþjón í gegnum bílalúgu.

Lögreglan í Auburn, Washington, tókst að bera kennsl á þann grunaða sem Matthew Darnell.

Atvikið átti sér stað klukkan fimm um morguninn á mánudaginn síðastliðinn. Í öryggismyndavélinni má sjá kaffibarþjóninn rétta manninum skiptimynt þegar hann reynir að setja einhverskonar lykkjuplastbönd utan um hendur hennar og draga hana út um bílalúguna.

The Auburn Police Department is asking for any information to help identify a suspect that attempted to abduct a barista during the early morning hours of 1/16/2023. pic.twitter.com/w8qzJQs5ZA

— Auburn WA Police Dept (@AuburnWAPolice) January 17, 2023