Orðrómur um að besta leyniskytta heims hafi fallið í Úkraínu

Nú er hins vegar orðrómur um að Wali hafi fallið í valinn aðeins nokkrum dögum eftir að hann kom til Úkraínu. Orðrómar um dauða hans fóru á flug fyrir tæpri viku en ekki hefur verið hægt að staðfest enn hvort Kanadamaðurinn sé lífs eða liðinn. Hefur því verið haldið fram að hann hafi fallið nærri borginni Mariupol þar sem harðir bardagar hafa staðið yfir undanfarna daga.

Spænski miðillinn Marca greinir frá þeim orðrómi að Wali hafi fyrir mistök sent út staðsetningu sína sem Rússar hafi komist yfir og varpað sprengjum á svæðið. Er leitt að því líkum í umfjölluninni að Wali hafi reynslu af því að berjast gegn mun frumstæðari andstæðingum í Afghanistan og Írak og það geti skýrt mistökin.

Hins vegar eru margir sem vilja ekki afskrifa Wali enn. Á samfélagsmiðlum eins og Reddit og Twitter er bent á að engin staðfesting á dauða Wali liggi fyrir og ekki sé hægt að útiloka að um áróður Rússa sé að ræða. Wali sé í raun mikilvægt skotmark fyrir rússneska herinn enda myndi dauði hans mögulega letja aðra sjálfboðaliða til þess að aðstoða Úkraínumenn.

Don’t believe #Wali is dead. No reports of any #Ukrainian forces entering Mariupol. False propaganda from Russian bots is far more likely.

— Lady Agape (@ladyagape) March 16, 2022