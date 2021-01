Mega aðeins fara í fóstureyðingu ef um er að ræða nauðgun, sifjaspell eða lífshættu

Næstum allar fóstureyðingar í Póllandi eru ólöglegar frá og með deginum í dag. Í grein sem BBC birti í dag kemur fram að konur fái aðeins leyfi til að eyða fóstri ef um er að ræða nauðgun, sifjaspell eða ef meðgangan gæti stefnt konunni í lífshættu heilsufarslega séð. Fyrir daginn í dag hafði verið löglegt að fara í fóstureyðingu ef hægt var að sýna fram á að fóstrið hefði „alvarlegan eða óafturkræfan kvilla“ en 98% fóstureyðinga í Póllandi 2018 fóru fram á þeim forsendum.

Mikil mótmæli brutust út um allt land í gær þar sem fólk krafðist þess að bannið yrði afturkallað og birti m.a. Donald Tusk, fyrrum forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins, færslu á Twitter þar sem hann úthúðar nýju lögunum.

Im nie chodzi o ochronę życia. To przecież pod ich rządami coraz więcej Polaków umiera i coraz mniej się rodzi. Życie to polskie kobiety. Obrona ich praw i godności przed cynicznym fanatyzmem władzy to nasze być albo nie być.

