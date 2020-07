„Kynlífsþræla“-presturinn fannst látinn – Ásakaður um alvarlegan glæp

Séra Peter Miqueli fannst látin í húsi sínu í bænum Brick, New Jersey-fylki, Bandaríkjunum. Hann var einungis 57 ára gamall. Frá þessu greinir The New York Post.

Peter komst í fjölmiðla árið 2015 þegar hann var ásakaður um að stela verðmætum úr sjóði Saint Frances de Chantal-kirkjunni í Bronx-hverfi New York-borgar, en þar var hann prestur. Verðmætin voru metin á allt að eina milljón Bandaríkjadali.

Samkvæmt frétt The New York Post, er ekki er vitað hvort að einhver niðurstaða hafi fengist, eða dómur fallið í málinu.

„Kynlífsþræla“-presturinn

Hann var kærður af sóknarmeðlimum kirkjunnar sem vildu meina að hann notaði styrki sem kirkjan fengi til einkanota. Hann hefði til að mynda keypt sér húsið í Brick, fjármagnað eiturlyfjaneyslu og farið í ríkuleg ferðalög.

Mesta athygli vakti þó að presturinn á að hafa eitt háum fjárhæðum í Keith Crist sem að stundaði hlutverka-kynlíf með honum. Þá á Peter einnig að hafa borgað leigu hans.

Peter á að hafa borgað Keith þúsund dollara í hvert skipti sem þeir stunduð BDSM-kynlíf. Í hlutverkaleiknum á Keith Crist að hafa verið „meistarinn“, en Peter „kynlífsþræll“.

Bróðirinn veit ekkert meira

Lögregla fann lík prestsins á heimili hans síðastliðin þriðjudag. Haft er eftir Joseph Miqueli, bróður Peter, að hann hafi ekki fengið neinar frekari upplýsingar um andlátið.

„Ég veit ekkert meira. Lögreglan átti að hringja aftur í mig, en hún hefur ekkert gert það,“

Bræðurnir höfðu átt í mjög litlum samskiptum síðastliðin ár. Þann sjöunda júlí síðastliðin átti Peter afmæli og þá sendi Joseph honum afmæliskveðju, en fékk ekkert svar. Hann segist þó ekki hafa fengið svar við þeim síðustu ár.