Miðvikudagur 25.mars 2026

Fyrrum ráðherra skorar á Alþingi – „Á þessum árum var stanslaus áróður í gangi frá leiðandi ráðherrum“

Ritstjórn DV
Miðvikudaginn 25. mars 2026 09:30

Siv Friðleifsdóttir fyrrum ráðherra og þingmaður Framsóknarflokksins skorar á Alþingi að draga til baka frumvarp þingmanna Viðreisnar um vefsölu áfengis. Segir Siv frumvarpið ekki boða gott fyrir lýðheilsu og muni gera út af við ÁTVR. Telur hún einnig frumvarpið einkennast af misskilingi þingmannanna.

Siv var þingmaður frá 1995-2013 og umhverfisráðherra frá 1999-2004 og heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra frá 2006–2007. Siv var ráðin í starf sérfræðings í félagsmálaráðuneytinu árið 2016 en virðist nú hafa látið af því starfi en nafn hennar er ekki að finna á lista yfir starfsfólk Stjórnarráðsins.

Siv Friðleifsdóttir. Mynd/wikimedia

Frumvarpið sem Siv gerir svo miklar athugasemdir við var lagt fram af þingmönnum Viðreisnar en fyrsti flutningsmaður er Grímur Grímsson. Frumvarpið er til breytinga á áfengislögum og gengur út á að heimilað verði að reka vefverslun með áfengi til neytenda, að uppfylltum tilteknum skilyrðum.

Misskilningur

Siv segir í umsögn sinni um frumvarpið að í því endurspeglist grundvallar misskilningur. Flutningsmenn virðist ekki átta sig á því að rekstur ÁTVR á Íslandi sé grundvallaður á lýðheilsu, samfélagslegri ábyrgð og vernd barna og ungmenna.

Hún segir það einnig rangt sem haldið sé fram í greinargerð frumvarpsins að því sé ekki ætlað að breyta hlutverki ÁTVR og feli ekki í sér beinar tillögur um breytingar á áfengisstefnu, áherslum í lýðheilsumálum eða fyrirkomulagi tekjuöflunar ríkisins á þessu sviði.

Siv minnir á að Ísland, Svíþjóð, Finnland og Noregur reki áfengiseinkasölu í eigu viðkomandi ríkis þar sem áfengi sé ekki eins og hver önnur neysluvara. Reksturinn byggi á lýðheilsu og vernd barna og ungmenna og á þeim grunni hafi verið samþykkt að þessi ríkisrekstur væri í samræmi við reglur EES og ESB.

Þær vefverslanir með  áfengi sem reknar hafi verið hérlendis undanfarin misseri hafi hinsvegar verið taldar ólöglegar af ÁTVR, lögreglu, forvarnarsamtökum, foreldrasamtökum og miklu fleirum, enda sé slík sala nú loks fyrir dómstólum í sérstöku prófmáli.

Áróður

Siv vitnar í grein sem hún ritaði á Vísi fyrr í þessum mánuði um vefverslanirnar:

„Á þessum árum var stanslaus áróður í gangi frá leiðandi ráðherrum sem fóru með málefni ÁTVR og málefni lögreglunnar. Á árunum frá því að ÁTVR kærði áfengisnetsöluna árið 2020 til lögreglunnar og til síðustu ríkisstjórnarskipta gáfu báðir fjármálaráðherrarnir, sem fóru með málefni ÁTVR og höfðu afgerandi fjárlagavald yfir ríkisstofnunum, út að þeir vildu breyta lögunum og heimila netsölu og/eða leggja niður ÁTVR. Þetta voru Bjarni Benediktsson og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gyfadóttir. Á sama hátt gáfu allir dómsmálaráðherrar þessa tíma og þar með æðstu yfirmenn lögreglunnar í landinu, út að þeir vildu breyta lögunum og heimila netsölu þessa. Dómsmálaráðherrar á þessum tíma voru Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, Jón Gunnarsson og Guðrún Hafsteinsdóttir. Jón Gunnarsson gekk einna lengst sem sagði beint út að hann teldi söluna vera löglega … Undir þessum tón lá kæra ÁTVR á borðum lögreglunnar ár eftir ár án framgangs.“

Aukin neysla

Minnir Siv á að ESA hafi krafið íslensk stjórnvöld um svör vegna þessarar netsölu og segir nær að svara þeim. Algjört lágmark sé að fram fari lýðheilsumat á áhrifum frumvarpsins áður en það sé samþykkt. Verði frumvarpið að lögum muni áfengisneysla aukast og líklega verða jafn mikil og í Danmörku þar sem löggjöf um áfengissölu er sú frjálslegasta á Norðurlöndum:

„Þangað viljum við ekki fara því hver viðbótarlítri í neyslu þýðir um 17-20 milljarða viðbótarútgjöld fyrir ríkissjóð. Þangað viljum við ekki fara því við viljum verja lýðheilsu og vernda börn og ungmenni. Við viljum líka sýna samfélagslega ábyrgð.“

Minnir Siv á að lokum að foreldra- og forvarnarsamtök og heilbrigðisstéttir hafi hvatt til þess að ekki verði slakað á klónni í þessum efnum og þannig staðinn vörður um íslenska lýðheilsustefnu. Skorar hún á allsherjar- og menntamálanefnd sem er með frumvarpið til meðferðar og þingheim allan að láta frumvarpið ekki fram ganga:

„Því ég fullyrði að það mun fella ÁTVR og kollvarpa gildandi áfengisstefnu.“

 

Fleiri fréttir

Siggi Stormur ómyrkur í máli: „Þetta lítur illa út, þetta er ljótt veður“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Margrét bendir á einfalda aðgerð til að létta byrðar íslenskra heimila
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lýsir ofbeldi sem hún var beitt á fósturheimili – „Þú mátt ekki eyðileggja mannslíf svona og komast upp með það“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Einar varar við „ástandi” á höfuðborgarsvæðinu í fyrramálið
Fréttir
Fyrir 3 klukkutímum
Smáralindardeilan harðnar – Andri Steinn sér ekki ofsjónum yfir 1,5 milljarði – Theodóra segir Ásdísi bæjarstjóra ljúga
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Árásin á Höfðatorgi: Mennirnir sagðir tengjast Hamas – Lögreglumenn áhyggjufullir

Friðrik Dór kominn með nóg af þessari umræðu – „Ég nenni þessu ekki lengur“
Erlend kona í greipum kærasta síns á Íslandi og kemst ekki heim – „Hann sannfærði mig um að halda barninu“
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“

Jóhannes Haukur eftir Silfrið í gær: „Plís! Ég get ekki meir!!!“
Ívar var rekinn af FM957 – „Besta sem komið gat fyrir“
Nágrannarnir komnir með nóg af Markle og Harry
„Ég var alltaf að detta í fríinu með strákunum á Ibiza“ – Greindur með sjúkdóm við heimkomu
Hvernig Chuck Norris komst að því að hann átti laundóttur
Fjöldi manns handtekinn í tengslum við veðmálahneyksli
Margt bendir til þess að ofurparið sé farið að stinga saman nefjum á ný – Þetta gerði útslagið
Patrekur Jaime deilir 5 lífsráðum sem hann hefur lært á 26 árum – „Þú veist ekki læra af mistökunum“
Arsenal hefur mikinn áhuga á liðsfélaga Hákonar en gætu fengið töluverða samkeppni
Vonskuveður á höfuðborgarsvæðinu á morgun – Viðvörunin orðin appelsínugul
Eyjólfur fengið nóg: Lögðu líf sitt í hættu í óveðri í gærkvöldi – „Þetta er ekki boðlegt
Akureyringur dæmdur fyrir viðbjóðslega framkomu í garð dóttur sinnar – „Mamma þín hefði átt að missa þig í gólfið í fæðingu“

Sænsk kona í vanda eftir handtöku í Leifsstöð
Gerður afturreka með fjölda ásakana á hendur eiganda Glerártorgs
Jón Kalman þungt hugsi eftir frétt RÚV: Enginn þingmaður steig fram og sagði: „Nei, þetta gerum við ekki“

Nágranni fékk nóg og hringdi á lögreglu vegna heimilisofbeldis í næstu íbúð

Kolbrún bendir á ójafna stöðu barna – „Hvernig stendur á því að við höfum leyft þessari mismunun að þrífast?”
Hrinan getur hæglega endað með gosi – „Augljóst að það er eitthvað að gerast“

Biðjast afsökunar – Foreldrar ekki látnir vita af óviðeigandi framkomu leikskólastarfsmanns gegn barni
Friðarvonir fjara út: Íran ræðst á Ísrael skömmu eftir yfirlýsingu Trumps
Pylsa og kók kostar nú 1.330 krónur: „Launakostnaðurinn er farinn úr böndunum“

Fimmtán umdeildir Yutong vagnar í íslenska Strætóflotanum – Ótti við fjarstýringu frá Kína

Guðmundur ekki sáttur: „Einfaldlega til skammar“ – Á ekki að vera lúxus fyrir útvalda að komast á skíði
Málarameistari í atvinnurekstrarbann eftir að hafa „kerfisbundið tæmt“ fyrirtæki sitt
Steypustöðin hlaut Sýningarverðlaun Verk og vit

Verulega ósátt við „lítillækkandi orðræðu“ Diljár Mistar – „Minna öryggi fyrir fólkið sem ber uppi samfélagið“
Vilhjálmur ómyrkur í máli: „Hætt við að við séum að sigla inn í alvarlega stöðu“
Forsvarsmenn huldufyrirtækis sem skuldar lífeyrissjóði finnast ekki
Hnífaárás í strætisvagni – Myndband náðist af unglingum skera fullorðinn mann

Donald Trump færir heiminum góðar fréttir – Er lausn í sjónmáli?

Svanur segir andstæðinga dánaraðstoðar auka á þjáningu og svipta fólk reisn – Fólk hafi svelt sig í rúmum sínum
Aðalmeðferð í máli Helga Bjarts hófst í morgun

Vísa flökkusögu og misskilningi um Pólverja á Íslandi á bug
Gervigreindarmyndir að gera út af við netverja – „Gervilegar, yfirleitt frekar ljótar og sjaldnast fyndnar“
Trump hótar algjörri tortímingu Írans – „Þið munuð komast að því hvað gerist“

„Ég endurtek og spyr, „ertu að segja mér að þú sért sakaður um tilraun til nauðgunar?“ – „Já“ segir hann“

Tveimur þjófum vísað úr landi – Mega ekki koma aftur næstu árin
Starfsfólk Landspítalans fær engin páskaegg í ár