Brak úr Villi Birni líklega komið í ljós – Feðgum bjargað eftir að báturinn hvolfdi

Svo virðist sem brak úr bát sem sökk á Breiðafirði árið 2022 sé komið í ljós. Ekki var hægt að rannsaka slysið til fullnustu á sínum tíma vegna þess að báturinn lá á hafsbotni.
Handfæraveiðabáturinn Villi-Björn SH 148 var á veiðum á hinum svokallaða Fláka á Breiðafirði þann 13. júlí árið 2022 þegar honum hvolfdi. Feðgum var bjargað úr bátnum en sonurinn var of ungur til þess að mega vera við veiðar.
Eins og segir í skýrslu Rannsóknarnefndar samgönguslysa voru feðgarnir búnir að veiða 400 kíló af þorski þegar þeir urðu varir við viðvörun frá vélarrúmi. Báturinn var farþegabátur sem búið var að breyta í veiðibát.
Slagsíða var kominn á bátinn og sjór inn í vélarrúmið. Á sama tíma kom alda og flæddi sjór yfir lunningu og hvolfdi bátnum á örstuttum tíma. Feðgarnir náðu ekki að komast í björgunarbúninga en náðu að senda neyðarkall. Kallið kom sem betur fer á besta tíma, enda margir bátar í kring. Sex mínútum eftir kallið var þeim bjarga um borð í bátinn Hvítá.
„Skipstjóri var lögskráður á skipið en hinn skipverjinn ekki þar sem hann uppfyllti ekki ákvæði laga um lágmarksaldur skipverja,“ segir í skýrslunni. Ekki hafi verið hægt að álykta í málinu þar sem báturinn væri á hafsbotni.
Nú virðist sem brak úr bátnum sé komi í ljós. En sjómenn sem voru á veiðum ofarlega í Látragrunni fengu brakið í netin og birtu myndir af því á Facebook grúbbunni „Sokkin skip við Ísland.“
Eins og sést á myndinni var um að ræða hvítan bát með mynd af háhyrningi. Alveg eins og á Villi Birni.