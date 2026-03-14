Sendibíl Samhjálpar stolið í nótt – Allar ábendingar vel þegnar

Sendibíl Samhjálpar var stolið í nótt, aðfararnótt laugardagsins 14. mars.
Bíllinn var stolið af bílastæði við Lyngháls 3, þar sem miðlægt eldhús Samhjálpar er. Þar er matur eldaður og síðan keyrður í bílnum á kaffistofu Samhjálpar, sem er tímabundið í Fíladelfíu kirkju.
Bíllinn er merktur Samhjálp í bak og fyrir, en mögulegt er að málað hafi verið yfir allar merkingar. Bent er á að eitt af því sem einkennir bílinn er dæld á þakinu að framanverðu.
„Í gærkvöldi var bifreið okkar hjá SAMHJÁLP tekinn ófrjálsri hendi. Bifreiðin er merkt í bak og fyrir og bið ég ykkur að hafa augun opin fyrir okkur. Vinsamlegast hafið samband við lögreglu ef þið verðið vör við hann.“