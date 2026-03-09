fbpx
Mánudagur 09.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fréttir

Sveitarfélög þurfa ekki að útvega grunnskólabörnum ritföng – Misvísandi skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ

Jakob Snævar Ólafsson
Mánudaginn 9. mars 2026 15:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í kjölfar kvörtunar foreldris grunnskólabarns í Hafnarfirði hefur umboðsmaður Alþingis komist að þeirri niðurstöðu að sveitarfélögum landsins beri engin skylda til að útvega nemendum í grunnskólum þau ritföng sem þeir þurfa til að stunda nám sitt. Fram kemur í kvörtuninni að Hafnarfjarðarbær hafi synjað kröfu foreldrisins um að útvega ritföng, foreldrinu að kostnaðarlausu. Samkvæmt heimildum DV voru nemendum í grunnskólum bæjarins útveguð ritföng en bærinn hætti síðan að bjóða upp á það. Hafnarfjörður er þá hið eina af fimm fjölmennustu sveitarfélögum landins sem útvegar ekki grunnskólanemum öll þau ritföng sem þeir þurfa að nota í skólanum. Þó stendur enn á heimasíðu bæjarins að nemendur fái öll ritföng afhent í skólunum og skilaboðin frá bænum virðast því nokkuð misvísandi.

Foreldrið sendi kvörtun til umboðsmanns í janúar síðastliðnum. Umboðsmaður segist í bréfi sínu til foreldrisins leggja þann skilning í kvörtunina að hún lúti fyrst og fremst að þeim svörum sem foreldrið hafi fengið frá Hafnarfjarðarbæ og mennta- og barnamálaráðuneytinu í tilefni af fyrirspurnum sem lúti einkum að túlkun á 31. grein laga um grunnskóla. Í kvörtuninni komi meðal annars fram sú afstaða að  að skólum sé ekki heimilt að fara fram á að foreldrar útvegi sjálfir ritföng fyrir börn sín, enda skuli kennsla í skyldunámi í opinberum grunnskólum veitt nemendum að kostnaðarlausu.

Engin skylda

Umboðsmaður segir að í þeirri lagagrein sem foreldrið vísi til komi fram að kennsla í skyldunámi í opinberum grunnskólum skuli veitt nemendum að kostnaðarlausu og óheimilt sé að krefja nemendur eða foreldra þeirra um greiðslu fyrir kennslu, þjónustu, námsgögn eða annað efni sem nemendum sé gert skylt að nota í námi sínu og samrýmist ákvæðum laganna og aðalnámskrá. Í ákvæðinu sé þó sérstaklega tekið fram að opinberum aðilum sé ekki skylt að leggja nemendum til gögn til persónulegra nota, svo sem ritföng og pappír.

Vitnað er í svar mennta- og barnamálaráðuneytisins til foreldrisins en þar var bent á að samkvæmt lögskýringargögnum bæri hinu opinbera engin skylda til að afhenda grunnskólanemum gögn til persónulegra nota svo sem stílabækur, reikningsbækur, blýanta, penna, strokleður, reglustikur, yddara, plastmöppur og liti. Skólum sé hins vegar heimilt að útvega nemendum slík gögn gegn endurgjaldi ef foreldrar óski þess eða samkomulag náist þar um.

Á undanförnum árum hefur það færst í vöxt að sveitarfélög útvegi grunnskólanemum öll nauðsynleg gögn til persónulegra nota. Ráðuneytið tekur það hins vegar fram í svari sínu til foreldrisins að þessi þróun í þá átt að sveitarfélög greiði allan kostnað vegna náms á skólaskyldualdri, þar með talið vegna ritfanga, hafi ekki átt sér stað fyrir tilstuðlan löggjafans eða vegna stjórnvaldsfyrirmæla, auk þess sem meðal annars er bent á að sveitarfélög njóti nokkurs svigrúms til að skipuleggja skólastarf innan marka laga um grunnskóla.

Umboðsmaður segir ljóst að samkvæmt þessu og skýrs orðalags í áðurnefndu ákvæði laga um grunnskóla þá beri sveitarfélögum landsins engin skylda til að útvega nemendum ritföng og því sé ekki tilefni til frekari athugunar á kvörtun foreldrisins.

Hafnarfjörður

Miðað við þetta bréf umboðsmanns virðist ljóst að Hafnarfjarðarbær útvegi ekki nemendum í grunnskólum bæjarins ritföng. Samkvæmt heimildum DV úr röðum foreldra barna í grunnskólum bæjarins voru nemendum í nokkurn tíma útveguð ritföng en því var síðan hætt og foreldrar þurftu þá sjálfir að kaupa öll þau ritföng sem nemendur þurfa að nota í skólanum.

Þegar þessi orð eru rituð er hins vegar tekið fram á heimasíðu bæjarins undir flipanum „að hefja nám í grunnskóla“ að skólarnir útvegi nemendum ritföng auk námsbóka og stílabóka eins og sjá má á þessu skjáskoti af heimasíðunni sem tekið var klukkan 15:19 í dag.

Miðað við kvörtun foreldrisins, heimildir DV og þessi orð á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar virðast skilaboðin frá sveitarfélaginu um afhendingu ritfanga til grunnskólanema vera misvísandi.

Í ljósi þessa misræmis hefur DV sent Hafnarfjarðarbæ fyrirspurn og óskað eftir skýringum og einnig staðfestingar á hvort bærinn útvegi ekki grunnskólanemum í sveitarfélaginu ritföng. Greint verður frá svörum bæjarins þegar þau berast.

Til samanburðar má geta þess að sé það sannarlega svo að Hafnarfjarðarbær útvegi grunnskólanemum ekki ritföng er bærinn undantekning í þeim efnum á meðal fimm fjölmennustu sveitarfélaga landsins en samkvæmt heimasíðum Reykjavíkurborgar, Kópavogsbæjar, Reykjanesbæjar og Akureyrarbæjar útvega öll þau sveitarfélög grunnskólanemum öll nauðsynleg námsgögn þar á meðal ritföng, fjölskyldum þeirra að kostnaðarlausu.

 

 

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Sveitarfélög þurfa ekki að útvega grunnskólabörnum ritföng – Misvísandi skilaboð frá Hafnarfjarðarbæ
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Guðrún og Sigmundur Davíð sögðust vilja þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við ESB – „Ég treysti þjóðinni algerlega í þessu máli“
Fréttir
Fyrir 1 klukkutíma
Hallgrímur lætur allt flakka um Miðflokkinn – „Það er ekkert fyndið við það“
Fréttir
Fyrir 2 klukkutímum
Lindex opnar í stað Útilífs í Smáralind
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Segir barn sitt hafa verið beitt mismunun í skólanum vegna uppruna síns
Fréttir
Fyrir 4 klukkutímum
Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Birgitta Líf komin í nýtt starf – „Spennandi að fá tækifæri“
Fréttir
Fyrir 5 klukkutímum
Helmingur ungra bandarískra ferðamanna ljúga um þjóðerni sitt – Hundsa fyrirmæli og valda vandræðum á Íslandi

Mest lesið

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Á rigningardegi 1986 lenti verkfræðingur í vanda á bensínstöð – Í dag er lausn hans á vandanum í öllum bílum
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt

Nýlegt

Þetta er barnaefnið sem olli Íslendingum martröðum
Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Ný heimildarmynd endurlífgar umræðuna um andlát Heather O‘Rourke – Hvíldi bölvun á henni?
Alma Möller: Fjölþættar lausnir þarf – bindum vonir við leiguleiðina
Tók VAR-skjáinn úr sambandi og setti allt í uppnám
Xavi vildi leikmanninn sem hefur slegið í gegn með Arsenal – Yfirmennirnir sögðu hann of dýran
Svona er staða Íslands eftir fyrstu tvo leikina – Mikið undir á Laugardalsvelli í apríl
Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Xavi varpar sprengju – Segir forsetann hafa komið í veg fyrir skipti Messi
Fréttir
Fyrir 7 klukkutímum
Valgarður lýsir áhyggjum sínum: Hikar við að leggja sömu verkefni fyrir nemendur sína og hann gerði áður
Fréttir
Fyrir 8 klukkutímum

Ofbeldi Ólafs biskups gegn dóttur hans: „Þegar þú deyrð Guðrún Ebba, þá tek ég á móti þér og við verðum alltaf saman“

Ofbeldi Ólafs biskups gegn dóttur hans: „Þegar þú deyrð Guðrún Ebba, þá tek ég á móti þér og við verðum alltaf saman“
Fréttir
Fyrir 20 klukkutímum
Þrír menn grunaðir um nauðgun á Akureyri í nótt
Fréttir
Í gær
Egill spyr hvort hægt sé að sækja um hæli til að losna við ESB-umræðuna
Fréttir
Í gær

Sigurður Ingólfsson er látinn

Sigurður Ingólfsson er látinn
Fréttir
Í gær

Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt

Fær að halda hundunum sínum eftir að bæjaryfirvöld á Akranesi gengu of langt
Fréttir
Í gær
Ógnaði fólki með hnífi á skemmtistað
Fréttir
Í gær

Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“

Björn hrekur fullyrðingu um afdrif sjávarauðlinda Íslendinga í ESB – „Munum við geta vaðið í gegnum áróðurinn?“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Sakar Sigmund Davíð og Óla Björn um „ótrúlega ósvífna hræsni“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Málningarþjónusta stefndi viðskiptavin þegar hann neitaði að greiða tvöfalt það sem um var samið
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur

Sænskir borgarar verða sóttir til Dubai – Forgangsröðunin gagnrýnd og hvatt til þess að herinn verði sendur
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“

Hjalti Úrsus krefur Mosfellsbæ um bætur – „Ég þurfti að selja tækin á slikk“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Hafnarfjarðarbær gefur eftir og deilir ekki lengur við dómarann
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Borgarlínan klýfur Sjálfstæðisflokkinn í borginni
Fréttir
Fyrir 2 dögum

Arnar Helgi telur greiðslu fyrir p-stæði bæta aðgengi – „Fjárhagslegt hagsmunamál“

Arnar Helgi telur greiðslu fyrir p-stæði bæta aðgengi – „Fjárhagslegt hagsmunamál“
Fréttir
Fyrir 2 dögum
Varað við eldingum á Höfuðborgarsvæðinu og Suðurlandi
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Lýst eftir Marijus vegna handtökuskipunar
Fréttir
Fyrir 3 dögum
TVG-Zimsen kaupir Cargo Express
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann

Fimmtán milljónum stolið af bargesti í Reykjavík eftir að þokkafull kona hafði tælt hann
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Íslenskir fjárhundar í alvarlegu dýraníðsmáli – „Við viljum fá þessi dýr sem er verið að fara illa með og koma þeim á ástrík heimili“

Íslenskir fjárhundar í alvarlegu dýraníðsmáli – „Við viljum fá þessi dýr sem er verið að fara illa með og koma þeim á ástrík heimili“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Þetta er sú stofnun sem Íslendingar bera mest traust til
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Laufeyland opnar í takmarkaðan tíma – Stemning og upplifun fyrir alla aðdáendur

Laufeyland opnar í takmarkaðan tíma – Stemning og upplifun fyrir alla aðdáendur
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Vísbendingar um aðkomu Rússa að stríðinu í Miðausturlöndum
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Barnaheill hefja neyðarsöfnun fyrir börn í Mið-Austurlöndum
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar

Opnar dyr að bernskuminningum Elísabetar
Fréttir
Fyrir 3 dögum

Guðrún mjög ósátt eftir tíðindi dagsins

Guðrún mjög ósátt eftir tíðindi dagsins
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Una Stef fékk tilboð um vel greitt gigg frá erlendu fyrirtæki og neitaði strax – „Hvers virði er röddin ykkar?“
Fréttir
Fyrir 3 dögum
Kalon nýtt vörumerki fyrir heilsu- og íþróttasvið Icepharma 