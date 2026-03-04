Álfhólsskóli sendi bréf til foreldra vegna eineltismálsins – Vara við nafnbirtingu á börnum

Stjórnendur Álfhólsskóla í Kópavogi sendu síðdegis í dag tölvupóst til foreldra nemenda við skólann í tilefni af umfjöllun á samfélagsmiðlum og í DV um eineltismál í Kópavogi sem varðar skipulagðar ofsóknir og ofbeldi barna úr ýmsum skólum gegn 11 ára stúlku í Snælandsskóla. Forsprakki ofbeldisins er stúlka í Álfhólsskóla.
Foreldrar stúlkunnar sem verður fyrir ofbeldinu eru frá Litáen og tala litla sem enga íslensku. Móðir einnar bekkjarsystur stúlkunnar, Elsa Kristinsdóttir, hefur barist fyrir hagsmunum stúlkunnar og veitti DV viðtal um málið um síðustu helgi í því skyni að vekja þá sem málið varðar til vitundar um það. Einnig birti hún myndband af ofbeldi gegn stúlkunni í íbúahópum á Facebook og bað foreldra um að hafa augun opin fyrir því hvort börn þeirra væri að finna í hópi gerenda.
Í viðtali við DV gagnrýndi Elsa stjórnendur Álfhólsskóla vegna skorts á samvinnu. Segir hún stjórnendur skólans hafa hafnað beiðni um að koma á fundi með foreldrum forsprakkans og foreldrum þolanda eineltisins.
Straumhvörf urðu í málinu í gær er faðir eins gerandans hafði samband við Elsu og óskaði eftir fundi með foreldrum þolandans. Hyggst hann láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar og ætla feðgarnir beita sér ötullega við að uppræta ofbeldið gegn henni.
Í bréfinu frá Álfhólsskóla segir hins vegar að málið sé í réttum farvegi hjá viðeigandi aðilum, skólanum, lögreglu og barnaverndaryfirvöldum. Varað er sterklega við því að nafngreina einstök börn í málum af þessu tagi og slíkt sagt geta haft alvarlegar afleiðingar.
Foreldrar eru jafnframt hvattir til að kynna sér efni um ofbeldi unglinga á vefnum 112.is.
Bréfið er eftirfarandi:
Kæru foreldrar
Undanfarna daga og vikur hefur verið umræða í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum um ofbeldi meðal barna þar sem Álfhólsskóli er nefndur til sögunnar. Við skólastjórnendur tökum þetta mál eins og önnur afar alvarlega. Öll mál af þessum toga fara í viðeigandi farveg, haft er samband við alla viðkomandi aðila og málið unnið samkvæmt verkferlum barnaverndar og lögreglu.
Okkur er ekki heimilt að upplýsa nákvæmlega um eðli eða úrvinnslu máls en foreldrar geta treyst því að stjórnendur Álfhólsskóla hafa verið að vinna í málinu með ofangreindum aðilum.
Við biðjum ykkur jafnframt að hafa í huga að fréttir og færslur á samfélagsmiðlum segja ekki alla söguna og að nafngreina einstakt barn eða börn í opinberri umfjöllun er ekki heimilt og getur valdið verulegu tjóni. Í þessu tiltekna máli koma mörg börn við sögu, úr mörgum skólum og sveitarfélögum.
Málið er í rannsókn hjá réttum aðilum, sem eru barnavernd og lögregla, og unnið í góðu samstarfi við skólasamfélagið á höfuðborgarsvæðinu.
Við í Álfhólsskóla höfum farið þá leið undanfarna daga að kennarar á mið- og unglingastigi hafa tekið markvissa umræðu og fræðslu í bekkjum um ábyrgð í netheimum, óheimila dreifingu myndefnis og alvarleika ofbeldis. Við hvetjum ykkur til þess að taka það samtal líka við börnin ykkar. Á síðu 112.is má finna fræðsluefni og stutt myndbönd varðandi slagsmál ungmenna sem við hvetjum ykkur til að kynna ykkur.
Við biðjum ykkur, kæru foreldrar, um að fylgjast vel með líðan og umræðu heima. Endilega látið okkur vita ef þið takið eftir einhverju sem þið teljið starfsfólk skólans þurfa að fylgja eftir. Ef þið hafið spurningar eða áhyggjur varðandi líðan ykkar barns, þá hvetjum við ykkur til að vera í sambandi við okkur.
Kveðja
Stjórnendur Álfhólsskóla