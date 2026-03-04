Eineltismálið í Kópavogi – Faðir eins úr hópnum ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar

Unnið er ötullega að því að binda endi á einelti og ofsóknir sem 11 ára stúlka í Kópavogi hefur mátt þola undanfarið ár. Faðir eins geranda í hópnum sem hefur ofsótt stúlkuna hefur stigið inn í málið og ætlar að láta son sinn biðja stúlkuna afsökunar.
Frétt DV um málið síðasta sunnudag vakti mikla athygli og sterk viðbrögð:
Þar var því lýst hvernig áreitni nokkuð stórs hóps ungmenna á aldrinum 11 til 16 ára gegn stúlkunni hefur stigmagnast og líklega náð hámarki fimmtudaginn 19. febrúar, þegar yfir 10 manna hópur barna og unglinga veittist að henni. Var hún flutt á slysadeild eftir árásina þar sem óttast var að hún væri nefbrotin, svo reyndist ekki vera en hún var með sjáanlega áverka.
Myndband frá aðdraganda og upphafi árásarinnar hefur verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Í kjölfar þess birtu þessir óvinir stúlkunnar myndband á TikTok þar sem börn og ungmenni voru hvött til að sitja fyrir henni og skora á hana í það sem þau kalla „one on one“, þ.e.a.s. slagsmál.
Foreldrar stúlkunnar eru frá Litáen og hafa reynt að koma dóttur sinni til varnar og finna lausnir gegn ofbeldinu en þau tala ekki íslensku og hefur það meðal annars hamlað þeim. Móðir bekkjarsystur stúlkunnar, Elsa Kristinsdóttir, hefur gengið fram fyrir skjöldu til að vekja athygli á málinu og berjast fyrir því að gripið sé til aðgerða til að binda endi á ofbeldið. Veitti hún DV viðtal um málið síðasta sunnudag.
Hún hefur meðal annars birt áðurnefnt myndband af ofsóknum gegn stúlkunni í ýmsum íbúahópum á Facebook og beðið foreldra um að kanna hvort þeir beri kennsl á börn sín í hópnum. Þetta hefur borið árangur. Hún sagði við DV í gærkvöld:
„Það var að hafa samband við mig maður sem á dreng sem tók þátt í þessu, sonur hans er í Seljaskóla og er í 8. bekk. Hann gat borið kennsl á 4-5 úr myndbandinu og er í þessum töluðu orðum að hafa samband við foreldra þeirra. Hann ætlar einnig að fá að hitta stelpuna sem varð fyrir þessu ásamt foreldrum hennar og láta son sinn biðjast afsökunar, ásamt því að láta hann lofa stelpunni að ef það er eitthvað þá muni hann og hans vinir aðstoða hana.“
Elsa greindi DV einnig frá því að kona frá Póllandi, sem talar reiprennandi litáesku og hefur aðstoðað fólk frá Litáen, hafi boðist til að veita foreldrum stúlkunnar túlkaaðstoð.
Í augnablikinu lítur út fyrir að skriður sé að koma á lausn þessa máls en margir er að vinna í því að bera kennsl á börn sem hafa tekið þátt í ofsóknunum, ekki til að refsa og smána, heldur til að foreldrar viðkomandi barna geti gripið inn í.