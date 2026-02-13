Óskemmtileg sjón mætti fulltrúum MAST: „Nokkrir kattanna reyndust dauðir“

Matvælastofnun hefur birt yfirlit yfir stjórnvaldsákvarðanir í dýravelferðarmálum í nóvember og desember 2025 og janúar 2026. Kettir, hundur og nautgripir komu meðal annars við sögu og var sektum beitt í nokkrum málum.
Hér að neðan má sjá yfirlitið frá MAST:
Vörslusvipting á ketti
Ill meðferð á ketti sem stefndi lífi hans í hættu. Ákveðið var að fjarlægja köttinn af heimilinu.
Dagsektir báru árangur
Lagðar voru dagsektir að upphæð 10.000 kr. á dag á nautgripabónda vegna frávika varðandi bása og hreinleika gripa. Áður en til innheimtu kom bætti bóndinn úr þannig að dagsektirnar voru felldar niður.
Dagsektir ákvarðaðar
Lagðar voru dagsektir að upphæð 7.500 kr. á dag á nautgripabónda vegna skorts á klaufhirðu. Einnig vegna ófullnægjandi brynningar og hönnunar á rými.
Dagsektir báru árangur
Lagðar voru dagsektir að upphæð 10.000 kr á dag. á nautgripabónda vegna ýmissa frávika, þar á meðal ófullnægjandi brynningar. Áður en til innheimtu kom bætti bóndinn úr þannig að dagsektirnar voru felldar niður.
Vörslusvipting á ketti
Umráðamaður kattar samþykkti að hann yrði fjarlægður varanlega af heimilinu slæms aðbúnaðar.
Stjórnvaldssekt
Nautgripabóndi sektaður um 288.000 kr. vegna þess að hann batt naut á bása sem er bannað skv. reglugerð. Nautgripi má einungis binda sé þess þörf á meðan þeir eru meðhöndlaðir eða um sé að ræða kvígur sem eiga minna en þrjá mánuði í burð.
Vörslusvipting á hundi
Umráðamenn hunds voru sviptir vörslum á hundinum í kjölfar heimsóknar lögreglu á heimilið sem leiddi í ljós heilsuspillandi íbúð, slæman aðbúnað og ófullnægjandi umönnun á hundinum.
Dagsektir ákvarðaðar
Dagsektir að upphæð 10.000 kr. á dag lagðar á nautgripabónda til að knýja hann til úrbóta á velferð dýranna.
Stjórnvaldssekt
Fuglasláturhús sektað um 144.500 kr. vegna brota á velferð fugla við aflífun. Ekki var brugðist rétt við við óvæntu rafmagnsleysi við slátrun sem leiddi til ófullnægjandi umhirðu fugla á sláturlínu.
Vörslusvipting á hluta nautgripahjarðar
Eftir árangurslausar dagsektir til að knýja nautgripabónda til úrbóta á velferð gripanna var gripið þess ráðs að fjarlægja öll kvendýr og ungviði úr hjörðinni.
Vörslusvipting á köttum
Eigandi margra katta fór í margra vikna ferðalag til útlanda og fól öðrum að annast kettina á meðan. Í kjölfar ábendingar fór MAST á staðinn. Nokkrir kattanna reyndust dauðir en aðrir voru fjarlægðir.