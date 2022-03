Af hverju var eitrað fyrir Abramovich og úkraínsku samningamönnunum?

Margar vangaveltur eru um þetta eftir að fjöldi alþjóðlegra fjölmiðla skýrði frá eitruninni á mánudaginn. Fram kom að eitrað hafi verið fyrir Abramovich og tveimur fulltrúum Úkraínumanna þegar þeir funduðu með rússneskum fulltrúum í byrjun mars.

Rannsóknarmiðillinn Bellingcat fjallaði um málið en hann hefur áður fjallað um morðtilraunir ráðamanna í Kreml gegn andstæðingum rússneskra ráðamanna en í þeim hefur eitri oft verið beitt. Í umfjöllun Bellingcat kemur fram að út frá rannsóknum á vettvangi og eftir fundinn sé hægt að draga þá ályktun að „óþekktu efnavopni“ hafi verið beitt.

Hér fyrir neðan er hægt að lesa það sem Bellingcat skrifaði um málið á Twitter.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J

— Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022