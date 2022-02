Forseti Úkraínu, Volodimír Zelenskí, var ómyrkur í máli í dag þegar hann ræddi við leiðtoga Evrópusambandsins í gærkvöldi í gegnum fjarfundabúnað.

Þar tilkynnti hann þeim að þetta gæti verið þeirra síðasta samtal en hann telur að Rússar ætli sér að ráða hann af dögum.

„Þetta gæti verið í síðasta sinn sem þið sjáið mig á lífi,“ sagði hann í samtalinu samkvæmt blaðamanninum Barak Ravid sem segist hafa fengið þetta staðfest frá tveimur heimildarmönnum í Úkraínu sem hafi verið upplýstir um símtalið og eins hefur forsætisráðherra Svíþjóðar, Magdalena Andersson, staðfest frásögnina.

BREAKING: In a video conference call last night Ukraine President Zelensky told EU leaders: "This might be the last time you see me alive", two sources briefed on the call told me

