Þriðjudagur 14.apríl 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Hefur nýjan starfsferil eftir móðurmissi

Ragna Gestsdóttir
Þriðjudaginn 14. apríl 2026 10:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ástralska leikkonan Nicole Kidman greindi frá því um helgina að andlát móður sinnar, Janelle Ann Kidman, hefði hvatt hana til að gerast andláts doula (e. Death Doula).

Leikkonan viðurkenndi fyrir nemendum Háskólans í San Francisco í þáttaröðinni Silk Speakers að starfsgreinin „hljómi svolítið skringilega“ en útskýrði hvers vegna hún hefði viljað leggja hana fyrir sig.

„Þegar móðir mín var að deyja var hún einmana og fjölskyldan gat aðeins hjálpað takmarkað,“ útskýrði Kidman. „Við systurnar, ég og Antonia, eigum svo mörg börn, eigum starfsframa og erum í vinnu. Við vildum samt annars hana, þar sem faðir minn Antony var látinn.“

Antony lést í september 2014, 75 ára að aldri. Á síðustu dögum móður sinnar segist Kidman hafa hugsað:  „Ég vildi óska ​​að til væri fólk sem myndi sitja við dánarbeð hlutlaust og veita huggun og umhyggju. Þetta er eitt af því sem ég mun læra.“

Andláts doulur eru einstaklingar án heilbrigðismenntunar sem veita stuðning þeim sem liggja á dánarbeðinu.

Þegar móðir hennar lést var Kidman nýkomin til Ítalíu á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum til að taka við verðlaunum fyrir bestu leikkonu fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni Babygirl.

„Ég er í áfalli og verð að fara til fjölskyldu minnar,“ skrifaði hún í yfirlýsingu vegna missis móður sinnar. Kidman sagðist móður sinni þakklát fyrir að hafa mótað hana, leitt og skapað.

„Hjarta mitt er brotið.“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

