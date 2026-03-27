Páskaratleikur Kötlu er kominn – „Í ár styrkjum við Einstök börn“

Katla Hreiðarsdóttir heldur árlegri páskahefð sinni og býður öllum upp á að sækja páskaratleik, sem börn og foreldrar geta skemmt sér saman yfir fyrir og um páska. Ratleikurinn samanstendur af vísbendingum og þrautum sem hægt er að prenta út. Ratleikinn má sækja á vef fyrirtækis Kötlu, Systur og makar, og er hægt að velja að fá hann frían eða styrkja Einstök börn með greiðslu frá 500 kr. og upp úr.
Þetta er sjötta árið í röð sem Katla, sem margir þekkja sem eigandi verslunarinnar Systur og makar, býður upp á slíkan leik. Leikurinn var frír þar til í fyrra þegar Katla bauð upp á að greiða fyrir leikinn eftir fráfall eldri bróður hennar, Hrólfs.
Hrólfur lést í febrúar 2025 aðeins 46 ára gamall, eftir langa baráttu við krabbamein. Bauðst þátttakendum páskaleiksins því kostur á að leggja til frjáls framlög fyrir ratleikinn og rann allur ágóði óskertur til Ljónshjarta, félags sem styður við foreldra og börn í sorg. Sama fyrirkomulag er í ár, þátttakendum býðst að sækja páskaratleikinn frítt eða styrkja Einstök börn með frjálsu framlagi.
Katla ræddi páskaratleikinn við Kristínu Sif á K100 fyrir ári þar sem Katla rifjaði meðal annars upp ógleymanlegar páskaminningar með bróður sínum.
„Við systkinin erum alin upp við að þurfa að leita að eggjunum og að þurfa hafa svolítið fyrir þessu. Ég og eldri bróðir minn heitinn, sem lést nú bara í febrúar síðastliðnum, við eigum mjög sterkar minningar af því að fela páskaegg mömmu og pabba. Hann var ótrúlegur púki stundum. Þau voru stundum sett út og komu frosin inn, eða upp í ljósakrónu og komu bráðin niður. Ég man eftir skipti þar sem við tæmdum brauðhleif og settum eggið inn í. Það tók ansi langan tíma. Við vorum öll búin með okkar egg þegar pabbi fann loksins sitt.“
Leikurinn:
Í ár samanstendur leikurinn af 7 nýjum vísbendingum með vísum og þrautum sem blanda má við leiki fyrri ára og eru því vísbendingarnar orðnar 38 talsins.
Leikir fyrri ára verða einnig sendir út en þar má meðal annars finna myndaratleik fyrir yngstu gormana, 30 spurninga páskaquiz og páskabingó, páskaeggjaorrustu og veglegan föndur- og þrautapakka sem veitir börnunum heilmikið að dunda við.
Leikurinn passar fyrir allan aldur og er hugmyndin að skemmta sem flestum, ungum sem öldnum og stuðla að samvinnu og gleði.
Einstök börn er stuðningsfélag barna og ungmenna með sjaldgæfa sjúkdóma eða sjaldgæf heilkenni og fjölskyldna þeirra. Félagið var stofnað 13. mars 1997 af foreldrum nokkurra barna en nú eru hátt í 900 fjölskyldur í félaginu eða um rétt um 2400 foreldrar og stjúpforeldrar.
Markmið félagsins er að styðja fjölskyldur barna með sjaldgæfa sjúkdóma eða heilkenni, gæta hagsmuna þeirra, vinna með stjórnvöldum og veita þeim fræðslu um sjaldgæfa sjúkdóma ásamt því að fræða almenning.
Félagið aðstoðar foreldra við að afla sér upplýsinga um sjúkdóm barna sinna, með hjálp veraldarvefsins og samstarfi við foreldrafélög og stuðningssamtök um víða veröld. Á liðnum áratugum hafa Einstök börn aflað sér víðtæks tengslanets á heimsvísu til fræðslu á sjaldgæfum sjúkdómum. Þessi tengsl eru afar mikilvæg í öflun upplýsinga um sjaldgæfa sjúkdóma.