Mánudagur 16.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“

Ragna Gestsdóttir
Mánudaginn 16. mars 2026 14:30

Jóel Sæmundsson. Mynd: Skjáskot YouTube.

„Eins og Guðni prestur sem er búinn að jarða mömmu, ömmu og barnsmóður mína og skírði barnið okkar.  Yndislegur. Hann segir svo fallegt í jarðarförum, hann talar um að við getum farið í gegnum lífið án þess að syrgja einhvern af því við elskum aldrei. Hin tegundin á sorginni er öll þessi ást,“

segir Jóel Sæmundsson leikari og leikstjóri í viðtali í Fullorðins.

Segist Jóel tala við látna ástvini sína þegar eitthvað er. „Þá ertu með einhvers konar haldreipi, þá ertu með fólkið þitt enn þá en færð sorgartilfinningu. Eins og akkúrat núna finn ég þyngsl hérna yfir. Tár er losun á tilfinningum og þyngslum.“

Segir hann suma minnast látinna ástvina í öllu í kringum sig. Segir Jóel það ekki gera neinum greiða þegar sorgin verður að persónuleika einhvers.  Segir hann alla lenda í einhverju og vera að glíma við einhverja erfiðleika.

Jóel segir þakklætið það besta í heimi og þegar við minnumst látinna ástvina þá hugsum við um hvað við erum þakklát fyrir.

Rifjar Jóel upp að á Facebook hafi verið auglýst eftir pakka fyrir sjö ára gamlan dreng, en þar hafi greinilega vantað eitthvað upp á.

„Ég fór með pakka handa honum og mér er sagt að þetta sé sjö ára strákur, sem ég veit ekki nánar um. Greinilega enginn pabbi til staðar og móðirin í eiturlyfjum, búin að ná sér, hann kominn aftur til hennar. Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól. Það er hrikalega sorglegt og ég hugsa: „Börnin mín þurfa ekki að hugsa um þetta, þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu.““

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 56 mínútum
Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“
Fókus
Fyrir 2 klukkutímum
Laufey mætti á Sinfó – Þakkar kærlega fyrir helgina – „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Þórðargleði þegar ljóst varð að Timothée Chalamet fengi ekki Óskarinn – En hvers vegna snerist fólk gegn leikaranum?
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Segir stjörnurnar blindar á hversu grannar þær eru: Vara við vannæringu og vöðvarýrnun – „Hvenær er grannt of grannt?“
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Mikill hraði og streita farin að birtast í heilsuleysi hjá stórum hópi Íslendinga
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við

Mest lesið

Íris tannlæknir varar við algengu vandamáli – Svona geturðu komið í veg fyrir það
Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Fékk að vita nafn knattspyrnumannsins sem átti í kynferðislegu sambandi við Binna Glee – „Þetta eru vonbrigði“
Þetta er besta landið fyrir ellilífeyrisþega – Hægt að lifa góðu lífi fyrir 260.000 á mánuði

Nýlegt

Louis Theroux nefnir verstu manneskju sem hann hefur tekið viðtal við
Lára gáttuð á verðlaunum sem fjögurra ára sonur hennar fékk á fótboltamóti um helgina
Pútín horfir magnvana á nánustu bandamenn sína missa völdin
Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Svipt atvinnuleysisbótum eftir að hafa hafnað starfi í Grindavík – „Ég hálf panikaði við tilhugsunina“
Chelsea fær sekt og félagaskiptabann
Myndband: Uppákoma á BBC vekur athygli – Virtist óvart strá salti í sár Rooney
Segir Jón Baldvin fara með ósannindi um sig – „Mér er ekki sama að farið sé með rangt mál“
Lestrarklefinn parar saman bækur og stjörnurnar – „Hver er besta pörunin?“
Þetta er verðmiðinn á Wharton í sumar
Fókus
Fyrir 13 klukkutímum
One Battle After Another besta myndin og hlaut flest Óskarsverðlaun – Sinners með fáar styttur þrátt fyrir met í fjölda tilnefninga
Fókus
Fyrir 17 klukkutímum

Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum

Óskarinn uppskeruhátíð kvikmyndanna – Stjörnurnar stórglæsilegar á rauða dreglinum
Fókus
Fyrir 21 klukkutímum
Drykkurinn „Irish carbomb“ sagður vera svívirða
Fókus
Í gær
Adam Sandler sendir hinni barnlausu Jennifer Aniston blóm á hverjum mæðradegi
Fókus
Fyrir 2 dögum

Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry

Drottningin sagði Markle hafa „heilaþvegið“ Harry
Fókus
Fyrir 2 dögum

Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás

Stutt upptaka úr Ring-myndavél setti af stað óvænta atburðarás
Fókus
Fyrir 2 dögum
Harrison Ford kom með óvænta kynlífsjátningu – „Að sjálfsögðu hef ég gert það“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“

Jónas Sen fór á tónleika í Hörpu og var ekki hrifinn – „Keisarinn var allsber“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Nicole Kidman hefur kysst marga en þessi koss var sá allra versti
Fókus
Fyrir 3 dögum
Skagarokk snýr aftur – Tveggja kvölda mini-festival
Fókus
Fyrir 4 dögum

Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“

Patrekur Jamie ætlar að kjósa flokkinn sem er tilbúinn að lofa þessu – „Hvað er að frétta?“
Fókus
Fyrir 4 dögum

Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“

Setur í ljósi sögunnar spurningarmerki við yfirlýsingu RÚV – „Hefur hvorki fjallað um málið né birt tilkynningu“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Segir ástarsambandið við Scorsese hafa haft fleiri lög en lasagna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Tíu árum eftir dauða eiginmannsins fæddi hún dóttur þeirra
Fókus
Fyrir 6 dögum

Sannleikurinn á bak við skilnað Pink og hvers vegna hún harðneitaði fréttum

Sannleikurinn á bak við skilnað Pink og hvers vegna hún harðneitaði fréttum
Fókus
Fyrir 6 dögum
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Uppselt á afmælistónleika Stefáns Hilmarssonar – Aukatónleikar degi síðar
Fókus
Fyrir 6 dögum
Skotárásin á heimili Rihönnu – Færslur á samfélagsmiðlum geranda sýna stórundarlega hegðun
Fókus
Fyrir 6 dögum

Óður Elísu og Selmu – Breytingar sem margar konur ættu að tengja við

Óður Elísu og Selmu – Breytingar sem margar konur ættu að tengja við
Fókus
Fyrir 6 dögum

Fallegasta stúlka í heimi er trúlofuð

Fallegasta stúlka í heimi er trúlofuð
Fókus
Fyrir 6 dögum
Hólmfríður áttaði sig á þessu á fyrirlestri með eiginmanninum – „Hann bara talaði inn í hjartað á mér“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Það getur aukið vinsældir þínar ef þú hlærð að eigin mistökum

Það getur aukið vinsældir þínar ef þú hlærð að eigin mistökum
Fókus
Fyrir 6 dögum
TikTok myndband segir að fólk fái tilkynningar þegar því er flett upp í Íslendingabók – En hvað er hið sanna?
Fókus
Fyrir 1 viku
Klæddi sig í 24 bleyjur og dýfði sér í Thames fljót til að mótmæla – Fékk lífshættulegan sjúkdóm
Fókus
Fyrir 1 viku

Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda

Þórhallur segir það áfall að hafa ekki verið boðinn í partý XXX Rotweiler hunda
Fókus
Fyrir 1 viku

Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“

Vikan á Instagram: „Aldrei of gömul“
Fókus
Fyrir 1 viku
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Fókus
Fyrir 1 viku
Útskrifaðist með 9,7 í meðaleinkunn en gat ekki lesið sér til gagns