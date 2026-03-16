Jóel fór með pakka til ókunnugs 7 ára drengs – „Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól“

„Eins og Guðni prestur sem er búinn að jarða mömmu, ömmu og barnsmóður mína og skírði barnið okkar. Yndislegur. Hann segir svo fallegt í jarðarförum, hann talar um að við getum farið í gegnum lífið án þess að syrgja einhvern af því við elskum aldrei. Hin tegundin á sorginni er öll þessi ást,“
segir Jóel Sæmundsson leikari og leikstjóri í viðtali í Fullorðins.
Segist Jóel tala við látna ástvini sína þegar eitthvað er. „Þá ertu með einhvers konar haldreipi, þá ertu með fólkið þitt enn þá en færð sorgartilfinningu. Eins og akkúrat núna finn ég þyngsl hérna yfir. Tár er losun á tilfinningum og þyngslum.“
Segir hann suma minnast látinna ástvina í öllu í kringum sig. Segir Jóel það ekki gera neinum greiða þegar sorgin verður að persónuleika einhvers. Segir hann alla lenda í einhverju og vera að glíma við einhverja erfiðleika.
Jóel segir þakklætið það besta í heimi og þegar við minnumst látinna ástvina þá hugsum við um hvað við erum þakklát fyrir.
Rifjar Jóel upp að á Facebook hafi verið auglýst eftir pakka fyrir sjö ára gamlan dreng, en þar hafi greinilega vantað eitthvað upp á.
„Ég fór með pakka handa honum og mér er sagt að þetta sé sjö ára strákur, sem ég veit ekki nánar um. Greinilega enginn pabbi til staðar og móðirin í eiturlyfjum, búin að ná sér, hann kominn aftur til hennar. Hún féll og hendir honum út um miðja nótt, korter í jól. Það er hrikalega sorglegt og ég hugsa: „Börnin mín þurfa ekki að hugsa um þetta, þau þurfa ekki að hafa áhyggjur af þessu.““