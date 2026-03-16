Áslaug Arna fagnar ömmu sinni á stórafmæli – „Minn helsti stuðningsmaður“

Móðuramma Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur, Elsa Pétursdóttir, varð níræð í gær, sunnudaginn 15. mars.
Í einlægri færslu á Instagram fagnar Áslaug Arna, sem nú er í búsett í New York ömmu sinni og segir hún hana sinn helsta stuðningsmann. Þær séu miklar vinkonur og hafi alltaf verið nánar, ekki síst eftir að móðir Áslaugar Örnu, Kristín Steinarsdóttir féll frá. Kristín lést árið 2012, þegar Áslaug Arna var 22 ára.
„Er plantan þín á lífi? Passar þjóðbúningurinn fyrir 17. júní? Geturðu sagt mér hvað er að gerast í pólitíkinni núna? Á ég að hjálpa þér á morgun? Ertu búin að sofa nóg?“
Þetta eru dæmi af spurningum sem Áslaug Arna segir ömmu sína hafa spurt hana að aftur og aftur síðustu ár. Hún segir ömmu sína ítrekað hafa létt undir með sér og verið henni innan handar í hversdagslegum verkefnum þegar þau fengu stundum að sitja á hakanum vegna anna.
„Það hefur ekki alltaf verið auðvelt að eiga barnabarn í pólitík, en þó henni hafi oft fundist nóg um álag, neikvæða eða erfiða umræðu þá er hún samt minn helsti stuðningsmaður. Hefur varla látið blaðagrein framhjá sér fara og ég er hrædd um að hirslurnar séu orðnar yfirfullar af úrklippum. Það eru dýrmæt símtölin og eftirminnileg þegar hún er með lista af málum sem hana langar að skilja eða vita meira um til að geta stutt mig betur á kaffistofunni eða í leikfiminni með eldri borgurum.“
Áslaug Arna rifjar upp að þegar hún var krakki saumaði Elsa amma hennar búninga í Íslensku óperunni. „Það var magnað að fá að sjá töfrana baksviðs og upplifa hvernig hún lifnaði við þegar listin var annars vegar. Amma var sjálf dansari og er það enn, hún fer dansandi inn í tíræðisaldurinn í dag.“
Hún segir þær frænkurnar ríkar að eiga þjóðbúninga í ýmsum stærðum þar sem Elsa hafi saumað á barnabörnin þjóðbúninga frá unga aldri, stelpurnar (barnabörnin) eru sex talsins.
„Bæði á lýðveldishátíðinni 1994, þegar ég var fjögurra ára, og á 1000 ára kristnihátíðinni þegar ég var tíu ára, skörtuðum við öll íslenska þjóðbúningnum. Það er einstakt að sjá langömmubörnin í þeim núna. Síðan ég tók sæti á Alþingi hefur hún mætt á hverjum 17. júní og gætt þess að allt sé eins og það á að vera þegar klæðast þarf búningnum.“
