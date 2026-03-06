Ein þekktasta söngkona West End mætir í Hörpu

Tvö af stærstu söngleikjanöfnum West End eru á leið til Íslands og munu koma saman fram á sýningunni Broadway Party sem verður haldin í Hörpu þann 1. maí næstkomandi.
Kerry Ellis er ein þekktasta söngkona West End og mun hún koma fram með vinsælasta tónlistarleikhópi Bretlands um þessar mundir, The Barricade Boys, sem koma hingað til lands beint úr uppseldri tónleikaferð um Bretland og Bandaríkin. Ellis hefur unnið til verðlauna fyrir hlutverk sitt sem Elphaba i hinum þekkta söngleik Wicked á West End og Broadway. Hún var fyrsta breska Elphaba og fyrsta leikkonan sem fer frá West End til Broadway fyrir hlutverkið.
Ellis hefur verið í aðalhlutverkinu í fjölda annarra söngleikja eins og Cats, Oliver, Miss Saigon, We Will Rock You og Les Misérables. Hún hefur unnið í mörg ár með Brian May, gítarleikara Queen, og saman hafa þau farið í fjölda tónleikaferðalaga um Bretland og meginland Evrópu. May lýsir Kerry sem ,,fegurstu rödd Bretlands.“
Söngsveitin The Barricade Boys samanstendur af fjórum ungum og glæsilegum söngvurum sem allir hafa komið fram aðalhlutverkum í söngleiknum Les Misérables. Þeir hafa notið mikilla vinsælda víða um heim þar á meðal á Broadway og West End þar sem þeir hafa sett þeirra einstaka brag á fræga söngleiki og klassísk lög. Saman munu þessir öflugu flytjendur búa til magnaða kvöldskemmtun. Frá tilfinningaþrunga Les Misérables til upplífgandi samhljómsins í Jersey Boys og hækkandi kraftsins í Wicked munu The Barricade Boys og Ellis taka áhorfendur með í mikið tónlistarferðalag. Þegar við bætast fræg lög úr West Side story, The Greatest Showman, Cats, Oliver, Mamma Mia og The Wizard of Oz, auk margra af bestu popp- og rokk- og Motown lögum allra tíma þá er komið fullkomið Broadway partý.