Fimmtudagur 05.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Íslensku lögin sem Laufey segir að allir verði að hlusta á

Fókus
Fimmtudaginn 5. mars 2026 12:30

Laufey Lín Jónsdóttir hefur átt mikilli velgengni að fagna undanfarið.

Flestir kannast við tónlistarkonuna heimsfrægu Laufeyju Lín Jónsdóttur. Þótt Laufey sé ung að árum, fædd 1999, á tónlist hennar sterkar rætur í tónlist síðustu aldar, meðal annars djassi. Í nýlegu samtali við breskan vefmiðil, sem fjallar um tónlist frá ýmsum hliðum, nefnir hún aðspurð þrjú íslensk lög sem hún mælir eindregið með og segir alla verða að hlusta á. Öll lögin teljast vera gömul og sígild en eitt þeirra hefur þó gengið í endurnýjun lífdaga með nýrri útgáfu.

Vefmiðilinn A1234 fjallar um tónlist frá ýmsum hliðum á vefsíðu sinni, Youtube, Instagram, X og Spotify.

Í nýju myndbandi sem birt er a.m.k. á Youtube og Instagram-síðum miðilsins og er hluti af lengra viðtali við Laufeyju er hún spurð hvaða íslensku lög hún telji að allir verði að hlusta á að minnsta kosti einu sinni.

Draumalandið

Laufey nefnir fyrst sönglagið sígilda Draumalandið. Lagið er eftir Sigfús Einarsson en ljóðið eftir Guðmund Magnússon. Ljóðið var fyrst gefið út 1902 en lagið við það frumflutt 1904. Lagið er eins og flestir lesendur eflaust vita óður til ekki síst íslenskrar náttúru. Í myndbandinu lofar Laufey fegurð Draumalandsins. Í þessu myndbandi má hlýða á Draumalandið í flutningi Hallveigar Rúnarsdóttur, sópransöngkonu, og Sinfóníuhljómsveitar Íslands.

Nýtt Vor í Vaglaskógi

Næsta lag sem Laufey nefnir er Vor í Vaglaskógi. Lagið er eftir Jónas Jónasson, sem einna þekktastur var fyrir útvarpsþætti sína Kvöldgesti á Rás 1, en ljóðið er eftir Kristján frá Djúpalæk.

Eftir því DV kemst næst kom lagið fyrst út árið 1966 í flutningi Hljómsveitar Ingimars Eydal og söngvarans Vilhjálms Vilhjálmssonar. Segja má að á síðari árum hafi Vor í Vaglaskógi gengið í endurnýjun lífdaga eftir að íslenska hljómsveitin Kaleo sendi sína útgáfu af laginu frá sér. Útgáfa Kaleo er frá 2013 en eftir að sveitin öðlaðist frægð utan landsteinanna hefur útgáfa hennar af laginu heyrst víðar en bara á Íslandi.

Laufey vísar einmitt til útgáfu Kaleo þegar hún nefnir Vor í Vaglaskógi sem lag sem allir verði að hlusta á.

Loks nefnir Laufey lagið Undir stóra Steini. Lagið samdi útvarpsþulurinn og tónskáldið Jón Múli Árnason en textinn er eftir bróður hans Jónas Árnason. Eftir því sem DV kemst næst kom Undir stóra steini fyrst út á plötu árið 1965 í flutningi Ragnars Bjarnasonar og er lagið í djass-stíl enda var Jón Múli mikill djassunnandi. Laufey líkir í myndbandinu Jóni Múla og hefur þá mögulega líka haft Jónas í huga við bandarísku bræðurna Ira og George Gerswhin. Gerswhin-bræður sendu frá sér fjölda laga og tónverka sem löngu eru orðin sígild en Ira samdi textana og George tónlistina. Meðal ástsælustu og stærstu verka Gerswhin-bræðra er óperan Porgy & Bess.

Ljóst virðist að Laufey haldi mikið upp á Undir stóra steini eins og sjá má og heyra í þessu fjögurra ára gamla myndbandi þar sem hún flytur lagið sjálf, heima hjá sér.

