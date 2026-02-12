fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Nína Björk og Aron selja geggjað hús á Grettisgötu

Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 13:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Hjónin Nína Björk Gunnarsdóttir ljósmyndari og Aron P. Karlsson hafa sett einbýlishús sitt á Grettisgötu 35 á sölu. 

Aron og Nína Björk. Mynd: Facebook.

Húsið er 243 fm, byggt árið 1914, á þremur hæðum með tveimur einkastæðum á lóð og tveimur aukaíbúðum. Húsið er steinsnar frá menningu og matsölustöðum miðbæjarins.

Húsið skiptist í anddyri, hol, gestasnyrtingu, setustofu með nýrri kamínu, stofu og eldhús á 1. hæð.

Gengið er úr anddyri upp stiga á 2. hæð sem skiptist í hol með geymslu, hjónasvítu með sér fataherbergi, svefnherbergi, baðherbergi. Úr holi er stigi upp á gott geymsluloft.

Kjallari er með sérinngangi, en einnig er hægt að fara niður úr holi á efri hæð með hringstiga. Kjallarinn skiptist í anddyri, geymslu undir tröppum, hol, eldhús, stofu með geymslu inn af, svefnherbergi og baðherbergi.

Skúr er í bakgarði á lóðinni sem er merktur geymsla en hefur verið leigður út sem stúdíóíbúð.

Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Nína Björk og Aron selja geggjað hús á Grettisgötu
Fókus
Fyrir 4 klukkutímum
Dr. Gunni mölbrýtur þægindarammann
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Spennandi teiknismiðjur með Cartoon Dave
Fókus
Fyrir 18 klukkutímum
Moss-mæðgurnar njóta lífsins
Fókus
Fyrir 22 klukkutímum
James Van Der Beek er látinn
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Ráðist á unnustu rokkgoðsagnarinnar
Fókus
Fyrir 23 klukkutímum
Alexandra Helga lokar Míu

Mest lesið

Íslandsvinurinn segir bótaþega og innflytjendur að knésetja ríkið – Vill sjá niðurskurð eins og hann fór í
„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust
Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum
Ungur maður lést vegna veiru sem er stórhættuleg – Berst með nagdýrum og smitast með þessum hætti
Sindri selur í Skerjafirði – Allt til alls í glæsilegu einbýli á pöllum

Nýlegt

Stebbi Jak ákærður fyrir líkamsárás – „Ég gerði ekkert af mér“
Sankar að sér hlutum eftir skilnaðinn – „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn“
Fyrrum yfirmaður hjá FBI efast um að Nancy Guthrie hafi verði rænt – „Ég er mjög tortrygginn“
Kynlífsmyndband vakti mikla athygli – Íslendingar þekkja tökustaðinn vel
Dr. Gunni mölbrýtur þægindarammann
United getur gleymt því að fá Tuchel í sumar – Var að gera nýjan samning
Fékk væna sekt fyrir að keyra yfir á rauðu – Vildi ekki gefa upp hver var að keyra
Vandræðin halda áfram eftir að United vildi kaupa hann – Kippt af velli snemma í fyrri hálfleik
Deila persónulegum myndum af síðustu dögum James Van Der Beek
Fókus
Í gær
Kærastan tók framhjáhaldsjátningum norska ólympíukappans illa – „Erfitt að fyrirgefa“
Fókus
Í gær

Bad Bunny útskýrir tilfinningalega merkingu hálfleiksútlits síns

Bad Bunny útskýrir tilfinningalega merkingu hálfleiksútlits síns
Fókus
Í gær
Britney selur höfundarréttinn fyrir svimandi fjárhæð
Fókus
Í gær
Sankar að sér hlutum eftir skilnaðinn – „Ég hætti að bjóða fólki í heimsókn“
Fókus
Í gær

George Lucas afsalaði Star Wars fyrir klink – Myndir hans hefðu orðið allt aðrar ef fyrstu hugmyndir hefðu orðið að veruleika

George Lucas afsalaði Star Wars fyrir klink – Myndir hans hefðu orðið allt aðrar ef fyrstu hugmyndir hefðu orðið að veruleika
Fókus
Fyrir 2 dögum

Meðleikari gaf henni bók þar sem henni var sagt að borða minna

Meðleikari gaf henni bók þar sem henni var sagt að borða minna
Fókus
Fyrir 2 dögum
Þórhallur gefur út sína þriðju uppistandssýningu á YouTube – „Segð’eitthvað fyndið!“
Fókus
Fyrir 2 dögum

„Stundum erum við verst við okkur sjálf“

„Stundum erum við verst við okkur sjálf“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Dánarorsök Catherine O‘Hara gerð opinber
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sjáðu Super Bowl auglýsingarnar 2026 – Rándýr stjörnum prýdd auglýsingapláss
Fókus
Fyrir 2 dögum

Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ

Einbýlishús með leynisundlaug til sölu í Mosfellsbæ
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði

Kynda undir sögusagnirnar með kvöldverði
Fókus
Fyrir 2 dögum
Rjúfa þögnina um Epstein-skjölin
Fókus
Fyrir 2 dögum
Paul-bræður í hár saman útaf hálfleikssýningunni umdeildu – „Ég er alls ekki sammála þessari færslu“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”

Jón gerði könnun á Litla-Hrauni – „Þegar sjö rétta upp hönd, erum við þá ekki að gera eitthvað skakkt sem samfélag?”
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sævar Karl selur einstaka eign
Fókus
Fyrir 3 dögum
Sauð á Trump yfir hálfleikssýningu Super Bowl: „Blaut tuska“ í andlit Bandaríkjanna
Fókus
Fyrir 4 dögum
Bergþór brattur þrátt fyrir sögulegt hrun Bitcoin – Telur að það séu 20 ár í lúxuseignir, einkakokk og ofurfyrirsætur
Fókus
Fyrir 5 dögum

Beint streymi frá Íslandsmótinu í ólympískum lyftingum

Beint streymi frá Íslandsmótinu í ólympískum lyftingum
Fókus
Fyrir 5 dögum

Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn

Flúði heimili sitt í skjóli nætur en fékk ekki konunglegar móttökur á nýjum stað – Starfsfólk gerir uppreisn
Fókus
Fyrir 1 viku
Ólst upp við erfiðar aðstæður en segist heppinn að barnavernd hafi ekki skipt sér af
Fókus
Fyrir 1 viku

Segir Færeyinga þurfa á Íslendingabók að halda

Segir Færeyinga þurfa á Íslendingabók að halda
Fókus
Fyrir 1 viku
Fyrrverandi eiginkona Bill Gates rýfur þögnina eftir að sláandi upplýsingar birtust í Epstein-skjölunum
Fókus
Fyrir 1 viku
Rán tilnefnd til Barna- og unglingabókmenntaverðlauna Vestnorræna ráðsins 2026
Fókus
Fyrir 1 viku

Billie Eilish sökuð um hræsni eftir þakkarræðu sína – „Enginn er ólöglegur á stolnu landi“

Billie Eilish sökuð um hræsni eftir þakkarræðu sína – „Enginn er ólöglegur á stolnu landi“
Fókus
Fyrir 1 viku

Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka

Byrjaði á þyngdarstjórnunarlyfjum en bjóst aldrei við þessu – Mittismálið minnkaði en annað fór að stækka
Fókus
Fyrir 1 viku
Edrúvikan hefst 5. febrúar – „Drekkum minna – gefum meira“
Fókus
Fyrir 1 viku
Egill hjálpar klámfíklum – „Fullt af fólki sem hefur misst vinnuna út af klámnotkun“