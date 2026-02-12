Nína Björk og Aron selja geggjað hús á Grettisgötu

Hjónin Nína Björk Gunnarsdóttir ljósmyndari og Aron P. Karlsson hafa sett einbýlishús sitt á Grettisgötu 35 á sölu.
Húsið er 243 fm, byggt árið 1914, á þremur hæðum með tveimur einkastæðum á lóð og tveimur aukaíbúðum. Húsið er steinsnar frá menningu og matsölustöðum miðbæjarins.
Húsið skiptist í anddyri, hol, gestasnyrtingu, setustofu með nýrri kamínu, stofu og eldhús á 1. hæð.
Gengið er úr anddyri upp stiga á 2. hæð sem skiptist í hol með geymslu, hjónasvítu með sér fataherbergi, svefnherbergi, baðherbergi. Úr holi er stigi upp á gott geymsluloft.
Kjallari er með sérinngangi, en einnig er hægt að fara niður úr holi á efri hæð með hringstiga. Kjallarinn skiptist í anddyri, geymslu undir tröppum, hol, eldhús, stofu með geymslu inn af, svefnherbergi og baðherbergi.
Skúr er í bakgarði á lóðinni sem er merktur geymsla en hefur verið leigður út sem stúdíóíbúð.
Nánari upplýsingar um eignina má finna hér.