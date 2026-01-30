fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“

Fókus
Föstudaginn 30. janúar 2026 22:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

„Þeir sögðu mér að ef ég ætlaði mér eitthvað í þessu sporti þyrfti ég að hugsa stórt – og fljótlegasta leiðin væri sterar,“ segir Bandaríkjamaðurinn Christian Bueno í viðtali við New York Post.

Christian þessi, sem á árum áður gerði garðinn frægan í vaxtarrækt, er í athyglisverðu viðtali við blaðið þar sem hann tjáir sig um lýtaaðgerð sem hann gekkst undir ekki alls fyrir löngu. Um var að ræða aðgerð vegna stækkunar á brjóstvef (e. gynecomastia) sem rakin er til áralangrar notkunar hans á sterum.

Aðgerðin sem um ræðir er ein algengasta lýtaaðgerð sem framkvæmd er á körlum í Bandaríkjunum og rekja sérfræðingar þessa aukningu einkum til notkunar á anabólískum sterum.

Samkvæmt félagi bandarískra lýtalækna voru 26.430 brjóstaminnkunaraðgerðir framkvæmdar á körlum árið 2024, samanborið við 20.955 árið 2019.

Fór að bera á aukaverkunum

Bueno byrjaði feril sinn í vaxtarrækt þegar hann var tvítugur og byggði hann feril sinn upp hratt með strangri þjálfun, próteinríku mataræði og sterum. Bueno naut töluverðrar velgengni og hafði góðar tekjur af því að keppa í vaxtarækt, en eftir um áratug af steranotkun fór að bera á alvarlegum aukaverkunum.

Bueno þróaði með sér gynecomastia, ofvöxt í brjóstvef hjá körlum, sem veldur brjóstastækkun og breytingum á geirvörtum. Oft tengist þetta fyrirbæri breytingum á náttúrulegri framleiðslu á hormónum þar sem endurteknar steralotur trufla náttúrulega testósterónframleiðslu líkamans.

Bueno segir í viðtali við miðilinn að sjálfsöryggi hans hafi hrunið og það hafi gert illt verra að skera niður líkamsfituna.

Vandamálið getur komið aftur

Í fréttinni er rætt við Claudiu Kim, lýtalækni í New York, sem segir steranotkun vera einn algengasta áhættuþáttinn meðal ungra og miðaldra karla sem leita til hennar. Hún segir þó að aðgerðin sé ekki varanleg lausn ef steranotkun heldur áfram.

„Ef sjúklingar halda áfram að nota vefaukandi stera getur vandamálið komið aftur,“ segir Kim sem þekkir dæmi um sjúklinga sem hafa komið aftur eftir nokkur ár.

Bueno hætti sjálfur að nota stera eftir að náttúruleg testósterónframleiðsla hans stöðvaðist nánast alveg. „Gildin mín voru eins og hjá áttræðum karlmanni,” segir hann.

Það tók líkamann um tvö ár að ná jafnvægi á ný. Þrátt fyrir að flest önnur einkenni gengju til baka hélst brjóstavandinn óbreyttur þar til hann fór í aðgerð í desember 2023. Í viðtalinu við New York Post tekur hann fram að hann hafi valið að vera vakandi á meðan á aðgerðinni stóð.

„Ég vildi finna fyrir mistökunum mínum. Sjá hvað ég hafði gert líkamanum.“

Aðgerðin tókst vonum framar og segist Bueno loksins líða vel í eigin skinni. Hann segist sjá mikið eftir því að hafa notað stera, en viðurkennir að hafa verið ungur og vitlaus einu sinni.

„Í byrjun var þetta auðvelt. Ég var ungur, heimskur og neikvæð áhrif á líkamann virtust ekki mikil. En þegar þú gerir svona við sjálfan þig þá fylgja því afleiðingar, spurningin er bara hvaða lærdóm maður tekur með sér eftir að maður áttar sig á mistökunum.”

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 1 klukkutíma
Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“
Fókus
Fyrir 3 klukkutímum
Byrjaði skyndilega að fá fullnægingu í pilates-tíma
Fókus
Fyrir 5 klukkutímum
Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Fókus
Fyrir 6 klukkutímum
Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fókus
Fyrir 11 klukkutímum
Heiðra afmælisbarn með nýrri ábreiðu á In The Air Tonight
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Fókus
Í gær
Gerir stólpagrín að Vogue vegna „Photoshop-klúðurs“
Fókus
Í gær
Guðni minnir á söguna í aðdraganda leiksins stóra – 35 Íslendingar yfirgnæfðu hundrað sinnum fleiri Dani

Mest lesið

Segir nýjan Landspítala klúður sem enginn þori að ræða – „Þögn er hættuleg“
Miklum verðmætum stolið frá Benedikt – „Grunsamlegur maður hlýtur að hafa sést á ferðinni“
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Tesla hættir framleiðslu á þessum tveimur bílum

Nýlegt

Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Klopp aftur á Anfield í mars
Leikkonan Catherine O’Hara er látin
Móðir Ólafar Töru minnist hennar – „Ekki einu sinni dauðinn getur rofið þessa tengingu“
Sjö félög í Meistaradeildinni vilja Sterling – Burnley hefur einnig áhuga
Segir að Bandaríkin séu of hættulegur staður til að ferðast þangað
Fókus
Í gær
„Finnst hún heppnust í heimi ef hún fer í sjúkrabíl“
Fókus
Í gær

Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu

Hæðist að „Kardashian-bölvuninni“ og gerir grín að sínum fyrrverandi í Super Bowl-auglýsingu
Fókus
Í gær
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Sambandssaga stórleikarans – Þekktur fyrir að sparka þeim þegar þær verða 25 ára
Fókus
Fyrir 2 dögum

Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði

Segir að Nicola Peltz fái þetta mikið í vasapening frá föður sínum á mánuði
Fókus
Fyrir 2 dögum

Hallgrímur fékk óvænt tíðindi frá Noregi og hamingjuóskunum rignir yfir hann – „Rosalegt!“

Hallgrímur fékk óvænt tíðindi frá Noregi og hamingjuóskunum rignir yfir hann – „Rosalegt!“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna
Fókus
Fyrir 3 dögum

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“

Lofa ógleymanlegri upplifun í sundbíó í Hafnarfirði – „Þátttakendur eiga von á alls kyns óvæntum uppákomum“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Svona hófst ástarsamband hans og Jennifer – „Það tók langan tíma“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Fókus
Fyrir 3 dögum

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Fókus
Fyrir 3 dögum

Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026

Þetta eru tilnefningarnar til BAFTA 2026
Fókus
Fyrir 3 dögum
Bandarísk kona á Íslandi smakkar þorramat með tilþrifum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Dísa og Júlí eiga von á sumarbarni
Fókus
Fyrir 3 dögum

„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“

„Ég lærði í raun að það þyrfti að vera sársaukafullt að fá meiri pening“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Leikarinn sagður vera í öndunarvél á sjúkrahúsi
Fókus
Fyrir 4 dögum
Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“
Fókus
Fyrir 4 dögum
Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“
Fókus
Fyrir 5 dögum

Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast

Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast
Fókus
Fyrir 5 dögum

Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“

Saga Dröfn þurfti að bíða í þrjú ár eftir að gerandi hennar var dreginn fyrir dóm – „Það var ekkert réttlæti sem að ég fékk í gegn“
Fókus
Fyrir 5 dögum
Þetta eru bestu æfingarnar til að draga úr hættu á ótímabærum dauða
Fókus
Fyrir 6 dögum

Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“

Segir gríðarlega áhættu vera að skila sér – „Áhorfendur eru helteknir“
Fókus
Fyrir 6 dögum
Dregur nafn Johnny Depp inn í dramað
Fókus
Fyrir 6 dögum
Stórleikararnir ýta enn á ný undir slúðursöguna – „Ó, Woody, ég þekkti… föður þinn“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“

Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Fókus
Fyrir 6 dögum

Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“

Mjög forvitinn um lífið á Íslandi – „Orðinn mjög þreyttur á þessari kæfandi íhaldsstefnu“
Fókus
Fyrir 1 viku
Beckham-drama: Plötusnúðurinn stígur fram og tjáir sig um ósmekklegan dans Victoriu í brúðkaupi sonarins
Fókus
Fyrir 1 viku
Saga Dröfn var að lifa af en ekki lifa: „Það hrundi allt eftir að hann lamdi mig“