Áttaði sig ekki á að þetta myndi gerast þegar hann byrjaði að nota stera – „Ég var ungur og heimskur“

Christian þessi, sem á árum áður gerði garðinn frægan í vaxtarrækt, er í athyglisverðu viðtali við blaðið þar sem hann tjáir sig um lýtaaðgerð sem hann gekkst undir ekki alls fyrir löngu. Um var að ræða aðgerð vegna stækkunar á brjóstvef (e. gynecomastia) sem rakin er til áralangrar notkunar hans á sterum.
Aðgerðin sem um ræðir er ein algengasta lýtaaðgerð sem framkvæmd er á körlum í Bandaríkjunum og rekja sérfræðingar þessa aukningu einkum til notkunar á anabólískum sterum.
Samkvæmt félagi bandarískra lýtalækna voru 26.430 brjóstaminnkunaraðgerðir framkvæmdar á körlum árið 2024, samanborið við 20.955 árið 2019.
Bueno byrjaði feril sinn í vaxtarrækt þegar hann var tvítugur og byggði hann feril sinn upp hratt með strangri þjálfun, próteinríku mataræði og sterum. Bueno naut töluverðrar velgengni og hafði góðar tekjur af því að keppa í vaxtarækt, en eftir um áratug af steranotkun fór að bera á alvarlegum aukaverkunum.
Bueno þróaði með sér gynecomastia, ofvöxt í brjóstvef hjá körlum, sem veldur brjóstastækkun og breytingum á geirvörtum. Oft tengist þetta fyrirbæri breytingum á náttúrulegri framleiðslu á hormónum þar sem endurteknar steralotur trufla náttúrulega testósterónframleiðslu líkamans.
Bueno segir í viðtali við miðilinn að sjálfsöryggi hans hafi hrunið og það hafi gert illt verra að skera niður líkamsfituna.
Í fréttinni er rætt við Claudiu Kim, lýtalækni í New York, sem segir steranotkun vera einn algengasta áhættuþáttinn meðal ungra og miðaldra karla sem leita til hennar. Hún segir þó að aðgerðin sé ekki varanleg lausn ef steranotkun heldur áfram.
„Ef sjúklingar halda áfram að nota vefaukandi stera getur vandamálið komið aftur,“ segir Kim sem þekkir dæmi um sjúklinga sem hafa komið aftur eftir nokkur ár.
Bueno hætti sjálfur að nota stera eftir að náttúruleg testósterónframleiðsla hans stöðvaðist nánast alveg. „Gildin mín voru eins og hjá áttræðum karlmanni,” segir hann.
Það tók líkamann um tvö ár að ná jafnvægi á ný. Þrátt fyrir að flest önnur einkenni gengju til baka hélst brjóstavandinn óbreyttur þar til hann fór í aðgerð í desember 2023. Í viðtalinu við New York Post tekur hann fram að hann hafi valið að vera vakandi á meðan á aðgerðinni stóð.
„Ég vildi finna fyrir mistökunum mínum. Sjá hvað ég hafði gert líkamanum.“
Aðgerðin tókst vonum framar og segist Bueno loksins líða vel í eigin skinni. Hann segist sjá mikið eftir því að hafa notað stera, en viðurkennir að hafa verið ungur og vitlaus einu sinni.
„Í byrjun var þetta auðvelt. Ég var ungur, heimskur og neikvæð áhrif á líkamann virtust ekki mikil. En þegar þú gerir svona við sjálfan þig þá fylgja því afleiðingar, spurningin er bara hvaða lærdóm maður tekur með sér eftir að maður áttar sig á mistökunum.”