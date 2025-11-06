fbpx
Fimmtudagur 06.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins

Fókus
Fimmtudaginn 6. nóvember 2025 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Samfélagsmiðlastjarnan og fyrrum sundfatafyrirsæta Sports Illustrated Haley Baylee heldur því fram að typpastærð fyrrum eiginmanns hennar og fyrrverandi NFL-leikmannsins Matts Kalil hafi gert út um hjónaband þeirra.

Segir hún reðurinn hafa verið „stærsti þátturinn“ í skilnaði þeirra árið 2022.

„Við vorum að reyna að laga þetta og leggja hart að okkur í hjónabandinu,“ sagði hún í nýlegu viðtali á Twitch.

„Allt hjónabandið okkar, ég ætlaði að prófa allt. Við reyndum allt: meðferðaraðila, lækna. Ég er ekki einu sinni að ljúga, leitaði upp fitusýru … Þess vegna er þetta svolítið fyndið. Það er eins og líf mitt sé gamanmynd og það skrifar sig sjálft,“ bætti Hayley við. „Typpið var stærsti þátturinn.“

Baylee sagðist bera væntumþykju til síns fyrrverandi og sagði typpastærð hans „um það bil 0,01 prósent af íbúunum“. „Við höfum reynt, ómögulegt nema þú farir að gráta,“ bætti hún við.

Parið byrjaði saman eftir að hann gekk til liðs við Vikings árið 2012. Þremur árum síðar giftu þau sig í glæsilegri athöfn á Hawaii. Í maí 2022 sótti Baylee um skilnað og vísaði til óleysanlegs ágreinings. Í apríl 2024 giftist Kalil fyrirsætunni Keilani Asmus og eignuðust þau son í lok þess árs.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Fókus
Fyrir 7 klukkutímum
Hrauna yfir All´s Fair – Sögð vera versta sjónvarpsþáttaröðin
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Freyja flytur sig um set
Fókus
Fyrir 8 klukkutímum
Gunnar Dan lá andvaka og heyrði í rafmagninu – „Ég fékk skilaboð að handan“
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
LXS-vinkonurnar slá á létta strengi – „Allir hata okkur“
Fókus
Fyrir 9 klukkutímum
Íslenskar konur lýsa ömurlegri reynslu: „Á MEÐAN ÉG LÁ NAKIN VIÐ HLIÐINA Á HONUM“
Fókus
Fyrir 10 klukkutímum
„Við eigum aldrei að slaufa fólki fyrir skoðanir sínar og allra síst á ríkið að vera að stjórna því hvaða tjáning er leyfileg“
Fókus
Fyrir 12 klukkutímum
Bókakonfekt Forlagsins hefst í kvöld

Mest lesið

19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
Jóhann hélt hann hefði fengið íbúðina en svo kom tölvupósturinn daginn eftir
Íslenskar konur lýsa ömurlegri reynslu: „Á MEÐAN ÉG LÁ NAKIN VIÐ HLIÐINA Á HONUM“
Gamlar syndir elta Gabríel Douane – Sauð upp úr þegar stúlkan vildi fá úlpuna sína
Feðgar létust þegar geitungar réðust á þá

Nýlegt

„Við sigldum í burtu, en fórum aldrei frá Flateyri“
Svarthöfði skrifar: Þolinmæði þrotin gagnvart óhæfum, vanstilltum og spilltum silkihúfum á toppi kerfisins
Setti Repúblikanaflokkinn á hliðina með viðtali við umdeildan áhrifavald og er nú kallaður heigull
Þekktu Íslendingarnir sem eru næs – Og hinir sem eru það ekki
Innlagnir sjúklinga í mikilli offitu eyðilögðu útboð
Alonso stórhuga – Þrír úr ensku úrvalsdeildinni á blaði
Nálgast ráðningu á nýjum stjóra Alberts
Lítil trú á Blikum á eftir
Jóhann hélt hann hefði fengið íbúðina en svo kom tölvupósturinn daginn eftir
Fókus
Í gær
Dóttir Guðbjargar greindist með heilaæxli – Treystir á almættið og gott heilbrigðisstarfsfólk
Fókus
Í gær

Símon rífur í sig „útvatnaðan“ Hamlet – „Í staðinn mökuðu sig bara allir út í blóði og þóttust vera dauðir“

Símon rífur í sig „útvatnaðan“ Hamlet – „Í staðinn mökuðu sig bara allir út í blóði og þóttust vera dauðir“
Fókus
Í gær
Drama í Miss Universe: Keppendur gengu út í mótmælaskyni eftir að framkvæmdastjóri niðurlægði eina þeirra
Fókus
Í gær
Bubbi kemur Baltasar til varnar – Segir Símon vera að hefna sín með þessum skrifum
Fókus
Í gær

Simone Biles hefur gengist undir þrjár lýtaaðgerðir – „Þú gætir aldrei giskað á tvær þeirra“

Simone Biles hefur gengist undir þrjár lýtaaðgerðir – „Þú gætir aldrei giskað á tvær þeirra“
Fókus
Í gær

Konan byrjaði að halda framhjá eftir swing-partý – Svo versnaði það

Konan byrjaði að halda framhjá eftir swing-partý – Svo versnaði það
Fókus
Í gær
Þekktu Íslendingarnir sem eru næs – Og hinir sem eru það ekki
Fókus
Fyrir 2 dögum

Endurskapar málverk föður síns

Endurskapar málverk föður síns
Fókus
Fyrir 2 dögum
Veitti sjaldséða innsýn í samband Jennifer Aniston og Brad Pitt
Fókus
Fyrir 2 dögum
Britney Spears eyddi Instagram eftir að hafa birt óræð skilaboð
Fókus
Fyrir 2 dögum

Nýtt stjörnupar vekur athygli – 19 ára aldursmunur

Nýtt stjörnupar vekur athygli – 19 ára aldursmunur
Fókus
Fyrir 2 dögum

Gunnar Smári rifjar upp kvöldið á Kringlukránni þar sem allt breyttist – „Ég ætla að fara heim, ég get þetta ekki lengur“

Gunnar Smári rifjar upp kvöldið á Kringlukránni þar sem allt breyttist – „Ég ætla að fara heim, ég get þetta ekki lengur“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Kennir ChatGPT um að hafa fallið á lögfræðiprófinu: „Ég varð reið og ég öskraði á hana“
Fókus
Fyrir 2 dögum
Jonathan Bailey er kynþokkafyllsti karlmaður heims
Fókus
Fyrir 2 dögum

Kristbjörg kemur til dyranna eins og hún er klædd: „Enginn farði, engin myndvinnsla, engin fullkomin sjónarhorn“

Kristbjörg kemur til dyranna eins og hún er klædd: „Enginn farði, engin myndvinnsla, engin fullkomin sjónarhorn“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Ásdís mætti í goðsagnakennda hrekkjavökupartý Heidi Klum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hanna Rún bjó til blómasúlu úr gömlum Mackintosh-kössum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Inga Sæland virðist ekki taka skrifum Mörtu Maríu persónulega – Sjáðu myndina
Fókus
Fyrir 3 dögum

Allir eru að bíða eftir að Hafdís kynni til leiks nýjan kærasta – Gerði þetta í staðinn

Allir eru að bíða eftir að Hafdís kynni til leiks nýjan kærasta – Gerði þetta í staðinn
Fókus
Fyrir 3 dögum

Patrekur sá „hrikalegar“ myndir af sér og lét minnka varirnar: „Ég er ekki lengur eins og klámstjarna“

Patrekur sá „hrikalegar“ myndir af sér og lét minnka varirnar: „Ég er ekki lengur eins og klámstjarna“
Fókus
Fyrir 3 dögum
Hrekkjavakan á Instagram – „Ef fólk hættir að gagnrýna mig, svelti ég“
Fókus
Fyrir 3 dögum

María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”

María segist hafa gert þetta til að halda syni sínum á lífi: „Þetta fólk hló framan í mig”
Fókus
Fyrir 3 dögum
Misstu samtals yfir 100 kíló á „gamla mátann“ – Gerðu einfaldar breytingar á daglegum venjum
Fókus
Fyrir 3 dögum
Big Bang Theory stjarna birti sjaldséða fjölskyldumynd
Fókus
Fyrir 3 dögum

Komst að fortíð kærustunnar og treystir henni ekki lengur

Komst að fortíð kærustunnar og treystir henni ekki lengur
Fókus
Fyrir 4 dögum

Hafði kynmök við aðra konu fyrir framan unnusta hennar – Segist hafa gert henni greiða

Hafði kynmök við aðra konu fyrir framan unnusta hennar – Segist hafa gert henni greiða
Fókus
Fyrir 4 dögum
Valgeir brattur í erfiðri baráttu við eitlakrabbamein
Fókus
Fyrir 4 dögum
Hobbitinn ástsæli er kominn út í nýrri þýðingu – Lestu fyrsta kaflann hér