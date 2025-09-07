Láta drauminn rætast og kaupa hús á Ítalíu

Steffý er gestur vikunnar í Fókus, viðtalsþætti DV.
Það var þó ekkert beint á planinu hjá þeim að flytja erlendis og mætti segja að þetta hafi verið frekar hvatvís ákvörðun, en vinur Ronna var að kaupa hús á Ítalíu með fjölskyldu sinni og komust þau þannig í samband við fasteignasala.
„Síðan fór hann allt í einu til Ítalíu, bara yfir helgi til að skoða eignina og skrifa undir,“ segir Steffý brosandi.
Þau eru í miðju ferli og viðurkennir Steffý að þetta er alveg bras og mikill leyndur kostnaður sem fylgir þessu. Eignin sjálf var ódýr, sérstaklega miðað við fasteignaverð á Íslandi. Húsið, sem var nýlega endurbyggt, kostaði nokkrar milljónir.
„Af því að þetta er jarðskjálftasvæði og húsið var búið að hrynja og það er mjög svona… fólk vill ekkert kaupa á jarðskjálftasvæði. En ég er úr Grindavík,“ segir Steffý og hlær.
„Evrópusambandið tók sig saman og endurbyggðu helling af húsum. Og húsið sem við vorum að kaupa er eitt af því.“
Planið er að flytja þangað næsta sumar og vita þau ekki hversu lengi, eitt til tvö ár, eða jafnvel lengur, það mun allt koma í ljós með tímanum.
Steffý hefur verið dugleg að deila frá ferlinu á TikTok, @steffythorolfs, og geta áhugasamir séð myndir af húsinu þar ásamt öðru skemmtilegu varðandi ferlið.
Hún ræðir kaupferlið og flutningana nánar í þættinum sem má hlusta á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Umræðan um Ítalíu hefst sirka á mínútu 52.