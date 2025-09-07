fbpx
Sunnudagur 07.september 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fókus

Láta drauminn rætast og kaupa hús á Ítalíu

Guðrún Ósk Guðjónsdóttir
Sunnudaginn 7. september 2025 09:00

Runólfur Bjarki og Steffý Þórólfs.

Lesa nánar

Áhrifavaldurinn Steffý Þórólfsdóttir og sambýlismaður hennar og barnsfaðir, Runólfur Bjarki, eru í miðju kaupferli að eignast hús á Ítalíu. Steffý hefur alltaf þótt það heillandi að búa erlendis og bjó Runólfur, eða Ronni eins og hann er kallaður, í Amsterdam í fimm ár stuttu áður en þau kynntust.

Steffý er gestur vikunnar í Fókus, viðtalsþætti DV.

Það var þó ekkert beint á planinu hjá þeim að flytja erlendis og mætti segja að þetta hafi verið frekar hvatvís ákvörðun, en vinur Ronna var að kaupa hús á Ítalíu með fjölskyldu sinni og komust þau þannig í samband við fasteignasala.

„Síðan fór hann allt í einu til Ítalíu, bara yfir helgi til að skoða eignina og skrifa undir,“ segir Steffý brosandi.

Parið á góðri stundu.

Þau eru í miðju ferli og viðurkennir Steffý að þetta er alveg bras og mikill leyndur kostnaður sem fylgir þessu. Eignin sjálf var ódýr, sérstaklega miðað við fasteignaverð á Íslandi. Húsið, sem var nýlega endurbyggt, kostaði nokkrar milljónir.

„Af því að þetta er jarðskjálftasvæði og húsið var búið að hrynja og það er mjög svona… fólk vill ekkert kaupa á jarðskjálftasvæði. En ég er úr Grindavík,“ segir Steffý og hlær.

„Evrópusambandið tók sig saman og endurbyggðu helling af húsum. Og húsið sem við vorum að kaupa er eitt af því.“

@steffythorolfs♬ original sound – steffythorolfs

Planið er að flytja þangað næsta sumar og vita þau ekki hversu lengi, eitt til tvö ár, eða jafnvel lengur, það mun allt koma í ljós með tímanum.

Steffý hefur verið dugleg að deila frá ferlinu á TikTok, @steffythorolfs, og geta áhugasamir séð myndir af húsinu þar ásamt öðru skemmtilegu varðandi ferlið.

Hún ræðir kaupferlið og flutningana nánar í þættinum sem má hlusta á Spotify og öllum helstu hlaðvarpsveitum. Umræðan um Ítalíu hefst sirka á mínútu 52.

Fylgdu Steffý á Instagram og TikTok.

Fókus
