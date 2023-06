Eiginkona Kanye West vekur furðu

Hönnuðurinn Bianca Censori, sem er þekktust fyrir að vera eiginkona rapparans Kanye West, hefur vakið mikla athygli undanfarið fyrir klæðaval sitt.

Kanye, 45 ára, og Bianca, 28 ára, hafa verið saman síðan í byrjun árs. Þau eru sögð hafa gifst við leynilega athöfn um miðjan janúar og bera þau bæði giftingahringa, en TMZ greindi frá því á sínum tíma að athöfnin hafi ekki verið löglega bindandi. Þau tjáðu sig hvorugt um málið þar til í lok maí þegar Bianca staðfesti að þau væru gift.

Bianca er ástralskur arkitekt og byrjaði að starfa fyrir fyrirtæki Kanye, Yeezy, árið 2020.

Hjónin fóru í hádegismat á KFC í Los Angeles í gær og klæddust áhugaverðum fötum. Kanye var í stuttermabol með mjög stórum axlapúðunum og skólaus. Bianca var í sokkabuxum og stuttermabol og engu öðru.

Kanye West’s ‘wife’ Bianca Censori steps out shoeless in completely sheer tights for KFC lunch date https://t.co/zjq3bnsUrb pic.twitter.com/6VdyLcSAge

— Page Six (@PageSix) June 14, 2023